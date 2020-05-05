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التعليم تطلق خدمة الصفوف الافتراضية لطلبة الثانوية العامة

05 آيار / مايو 2020 07:09

غزة- الرأي

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة خدمة الصفوف الافتراضيّة (Google Classroom) وذلك لتطبيقها كتجربة في التدريس لطلبة الثانوية العامة وسيجري تعميمها خلال الفترة المقبلة على المراحل التدريسية المتنوعة.

ويأتي هذا التوجه من الوزارة في إطار التوسع في التعليم الالكتروني واستثمار الحداثة في التعليم خاصة في ظل تعطيل الدراسة بسبب جائحة فايروس كورونا.
وجرى تخصيص صفوف افتراضيّة لكل مُديريّة للفرع العلميّ والأدبيّ بصورة تجريبيّة، ويدير مُحتواها نُخبة من المُشرفين التربويين والمُعلّمين الذين تدربوا على استخدامها فيما يحقق أكبر فائدة ودعم للطلاب.

وتحتوي هذه الصفوف على العديد من المواد والمميزات، منها نماذج الاختبارات التجريبية، المواد الإثرائيّة، اختبارات إلكترونيّة، فيديوهات تعليمية ، فيديوهات مراجعة، ساحات نقاش لطرح الأسئلة والإجابة عليها.

ودعت الوزارة جميع طلبة الثانوية العامة إلى التسجيل في الصفوف الافتراضية التي أصبحت متاحة الآن عبر موقع روافد التعليمي الموقع التعليمي الأول على فلسطين والمصنف ضمن أفضل 15 موقعاً تعليمياً عبر العالم.

بإمكان الطلبة التسجيل في الصفوف الافتراضية من خلال موقع روافد التعليمي والرابط التالي:
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/spage/classroom

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