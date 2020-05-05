بلدية خان يونس: 2مليون دولار حجم التعويضات لفتح ثلاث شوارع رئيسية مغلقة بالتعديات

غزة- الرأي

قامت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بفتح ثلاث شوارع رئيسية في أحياء متفرقة من المدينة وعشرات الشوارع الترابية وذلك في إطار استكمال عملية البناء والتطوير ودفع عجلة التنمية قدماً للأمام وربط الأحياء بالطرق الالتفافية للتخفيف من الضغط القائم على شوارع البلدة القديمة.

وشدد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، على أن الشوارع التي تم فتحها أمام المواطنين وحركة المركبات تشمل شارع رقم (41) في حي الأمل المجاور لمبنى الشئون الاجتماعية وذلك بطول (650) متراً، حيث تم ازالة (55) شقة وعقار كانت تغلق حرم الطريق منذ عشرات السنين وتعويض أصحابها من خلال دفع مبالغ نقدية، مشيراً إلى أن إدارة البلدية وسلطة الأراضي قاموا بتوفير أراضي بمساحات مختلفة للمواطنين مع تسهيلات معيشية متنوعة.

وأوضح م. البطة أن البلدية تمكنت من فتح شارع آخر والمتمثل في شارع رقم (29) الكويت وذلك من مسجد الإسلام بالقرب من محطة التحلية الشرقية الواقعة على شارع صلاح الدين وحتى مقبرة الشهداء غرباً والذي يبلغ طوله (3.5) كم، وقد تم ازالة (50) بيتاً ومزرعة وأحواش من تعديات المواطنين التي كانت تغلق حرم الطريق وتعيق مسيرة التطوير الذي يعتبر من أحد أهم الطرق الالتفافية عن مركز المدينة.

وبين م. البطة أهمية فتح وإزالة التعديات من شارع رقم (5) المعروف بــ "عمر المختار" من شارع المحررات وحتى شارع الرشيد الساحلي بطوب (900) متراً والذي كان مغلقة بأكثر من (25) بيتاً ومزرعة، مشيراً إلى أهمية فتح تلك الجزئية من الطريق لربط شرق خان يونس بغربها بدءً من شارع صلاح الدين شرقاً وحتى شاطئ البحر غرباً.

وأكد م. البطة حرص البلدية على تسهيل حياة المواطنين والتخفيف من الازدحامات المرورية وتطبيق أنظمتها القانونية وإنفاذها على الجميع والحفاظ على حرمة الشوارع ومنع كافة أشكال التعدي عليها للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وتطبيق القانون وحماية مقدرات شعبنا.