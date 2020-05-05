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إنتشار وباء قاتل للنحل تظهر أعراضه بعد 6 أيام

05 آيار / مايو 2020 07:14

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انتشر وباء فيروسي قاتل في أسراب النحل ببريطانيا، يسمى شلل النحل المزمن (CBPV).
وبحسب تقرير لصحيفة “الغارديان”، يسبب الوباء ارتعاشا شديدا لدى النحل، وعدم القدرة على الطيران، ولمعاناً في البطن بسبب تساقط شعرها، ثم الموت في غضون أسبوع.
ويحمل النحل البالغ الفيروس لمدة تصل إلى 6 أيام دون أن تظهر عليه الأعراض، ويمكن أن ينتشر إلى مستعمرات أخرى بسبب تنقل النحل بحثا عن رحيق الأزهار.
وأفاد التقرير بأن أول إصابة كانت في مقاطعة لينكولنشاير بشمالي إنجلترا في عام 2007، حيث عثر على أكوام من النحل خارج مستعمراتها.
واليوم تم اكتشاف المرض من جديد في 39 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة إنكليزية وفي 6 مقاطعات ويلزية من أصل 8 مقاطعات، وفقا للبيانات التي تم جمعها من زيارات لأكثر من 24 ألف منحلة في بريطانيا.
وعادة لا يقوم النحل في بريطانيا بالطيران لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات في رحلة بحثه عن الرحيق، لكن دراسة كشفت إصابة مجموعات كبيرة بالمرض لمستعمرات تبعد نحو 40 كيلومترا عن بعضها البعض، مما يمكن أن يساعد في انتشار المرض.

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