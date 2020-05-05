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أبرز صعوبات تواجه استئناف الدوري الإماراتي فى أغسطس المقبل

05 آيار / مايو 2020 07:17

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تقف العديد من المعوقات أمام استكمال الدوري الإماراتي "دوري الخليج العربى" في الموسم الجارى 2019-2020 خلال شهر أغسطس المقبل بعدما توقف في مارس الماضى لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أنه توجد العديد من المعوقات لاستئناف دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل أبرزها حاجة اللاعبين لفترة إعداد جماعية لا تقل عن شهر ونصف بصورة تدريجية لتجهيزهم للعودة إلى خوض المباريات مرة أخرى بعد فترات التوقف الطويل، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة في يوليو وأغسطس وهو يؤثر سلبيا على اللاعبين ويؤدى لفقدانهم سوائل كثيرة من الصعب تعويضها.

أضافت الصحيفة أنه من أبرز الصعوبات أيضا نقل فترات الإعداد خارج الإمارات في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم بالوقت الحالي، بالإضافة إلى صعوبة خوض الأندية لأي مباريات ودية خلال الفترة المقبلة للوقوف على جاهزية اللاعبين.

أشارت الصحيفة إلى أنه حال استكمال النسخة الحالية من الدوري الإماراتي فى أغسطس المقبل، فإن المستوى الفنى للمسابقة لن يكون بالصورة المطلوبة ولن يظهر عدد كبير من اللاعبين بمستوياتهم الفنية نفسها التي كانوا عليها قبل التوقف.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، استقر مؤخرا على عودة الدوري المحلي "دوري الخليج العربي" في شهر أغسطس المقبل كموعد مبدئي لاستئناف النشاط الكروي في البلاد بعد التوقف في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر فريق شباب الأهلى دبى، جدول ترتيب دورى الخليج العربى "الدورى الإماراتى" برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن العين الوصيف بعد مرور 19 جولة

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