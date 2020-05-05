مانشستر سيتي يخطط لتمديد عقد دى بروين خوفا من ريال مدريد وسان جيرمان

يخطط مانشستر سيتي الإنجليزي، لتمديد عقد نجمه البلجيكي كيفن دى بروين، فى ظل إهتمام عمالقة أندية أوروبا فى الحصول على خدماته، مثل ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تصريحاته الأخيرة، التى ألمح فيها بإمكانية مغادرة السيتي، فى ظل العقوبة الموقعة على النادى، من قبل اليويفا، بعدم اللعب أوروبيا، لمدة موسمين، بسبب خرقه قواعد اللعب المالى النظيف.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي، يسعى للدخول فى مفاوضات مع نجمه البلجيكي كيفن دى بروين، مع نهاية الموسم الحالى، الممتد حتى الصيف الحالى، بسبب تفشي فيروس كورونا، من أجل الإتفاق على تمديد عقده مع النادى.

أضافت الصحيفة أن، النجم البلجيكي، يمتلك فى عقده الحالى مع السيتي، 3 سنوات أخرى، ويحصل على راتب اسبوعى يقدر بـ280 ألف إسترليني، حيث من المتوقع أن يعرض عليه راتب أعلى فى العقد الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن، مسئولى مانشستر سيتى، يتمسكون ببقاء دى بروين مع الفريق، خاصة أنهم يروا أنه سيكون خليفة الإسبانى ديفيد سيلفا الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى.

ويتألق دى بروين، صاحب الـ28 عاما، مع السيتي خلال الموسم الحالى، من خلال تسجيله 9 أهداف وقدم 20 تمريرة حاسمة، خلال 35 مباراة فى جميع المسابقات.

ويحتل مانشستر سيتي، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالى، برصيد 57 نقطة، متأخرا بفارق 25 نقطة، عن ليفربول صاحب الصدارة برصيد 82 نقطة، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.