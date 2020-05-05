تعرف على طرق علاج الدوخة

الدوخة هي كلمة تستخدم لوصف مجموعة من الأحاسيس، مثل الشعور بالإغماء أو الوهن أو الضعف أو اختلال التوازن تسمى الدوخة التي تخلق الشعور الزائف بأن الشخص و ما يحيط به يلف أو يتحرك ويتوقف علاج الدوخة على سبب حدوثها فقد يؤدي اختلال التوازن إلى الشعور بالدوار، وقد يشعر أيضًا بداء الحركة أو كما لو كنت تميل إلى جانب واحد، خلل التوازن هو فقدان التوازن أما الدوخة الحقيقية هي الشعور بالدوار أو الإغماء.

ووفقا لموقع " mayoclinic" تشمل اعراض الاصابه بالدوخه الشعور الزائف بالحركة أو الدوران، الإصابة بالصداع مع الدوار أو الشعور بالإعياء، عدم الثبات أو فقدان الاتزان، الشعور كأن الشخص عائم أو مشوَّش الذهن أو الشعور بثقل الرأس

قد يصاحب الدوخة غثيان أو يكون مفاجئًا أو شديدًا لدرجة أن الشخص تحتاج إلى الجلوس أو الاستلقاء قد تستمر النوبة لثوانٍ أو أيام، وقد تتكرر.

اعراض مصاحبه بالدوخه علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة تحتاج الى تدخل طبى وهى:

صداع شديد مفاجئ، ألم الصدر، صعوبة في التنفس، تنميل في الذراعين أو الساقين، إغماء، ازدواجية الرؤية، سرعة ضربات القلب وعدم انتظامها، الارتباك أو تداخل الكلام، صعوبة المشي، قيء مستمر، التغير المفاجئ في السمع، تنميل في الوجه.

أسباب الاصابه بالدوخه



يشتمل الدوار على العديد من الأسباب المحتملة، ومن بينها اضطرابات الأذن الداخلية ودوار الحركة والآثار الجانبية للأدوية في بعض الأحيان يكون السبب حالة صحية أساسية، مثل ضعف الدورة الدموية أو العدوى أو الإصابة.

طرق علاج الدوخة



عادةً ما تتحسن الدوخة دون علاج خلال أسبوعين حيث يبدأ الجِسم في التأقلم مع سبب الدوخة

ادوية قد تساعد في علاج الدوخة

حبوب المياه: اذا كان سبب الدوخة الاصابه بداء منيير فقد يصف الطبيب تناول حبوب المياه أو مدر البول قد يساعد ذلك بالإضافة إلى تناول نظام غذائي به نسبة ملح منخفضة في تقليل مدى الشعور بالدوخة.

الأدوية التي تقلل من الدوخة والغثيان: قد يصف دواء للتخفيف الفوري للشعور بالغثيان والدوخة والدوار بما في ذلك مضادات الهيستامين ومضادات الكولين، و يمكن أن يسبب العديد من هذه الأدوية الشعور بالنعاس.

علاج التوازن: هناك تمارين محددة للمساعدة في جعل جهاز التوازن أقل حساسية للحركة، تسمى هذه التقنية من العلاج الطبيعي إعادة تأهيل الجهاز الدهليزي يتم استخدامه للأشخاص الذين يعانون من الدوخة من حالات الأذن الداخلية، مثل التهاب العصب الدهليزي.

العلاج النفسي: قد يساعد هذا النوع من العلاج الأشخاص الذين يعانون من الدوار بسبب اضطرابات القلق.

اتبع هذه النصائح إذا كانت لديك نوبات متكررة من الدوخة:



الجلوس أو الاستلقاء على الفور عندما تشعر بالدوار والراحة حتى تختفي الدوخة هذا يمكن أن يمنع احتمال السقوط والتعرص لإصابة خطيرة.

استخدم عصا أو مشاية لتحقيق الاستقرار إذا لزم الأمر.

استخدم الدرابزين عند المشي لأعلى أو لأسفل الدرج.

ممارسة الأنشطة التي تعمل على تحسين التوازن ، مثل اليوجا .

تجنب تحريك أو تبديل المواقف فجأة.

تجنب قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الثقيلة إذا كنت تواجه الدوخة بشكل متكرر دون سابق إنذار.

تجنب الكافيين والكحول والتبغ، إن استخدام هذه المواد قد يؤدي إلى الدوخة أو يزيد الأمر سوءًا.

اشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا ، واستمتع بسبع ساعات أو أكثر من النوم وتجنب المواقف العصيبة.

التزم نظامًا صحيًا يتكون من الخضراوات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون للمساعدة في منع الدوار.

تناول مضادات الهيستامين ، إذا كنت تعاني من الغثيان جنبًا إلى جنب مع الدوار.

استرح في مكان بارد وشرب الماء إذا كان سبب دوارتك هو ارتفاع درجة الحرارة أو الجفاف