تطبيق "ميت" المجاني لمحادثات الفيديو من غوغل.. خصائصه وكيفية الاشتراك فيه

شهدت تطبيقات مراسلة الفيديو زيادة كبيرة في الاستخدام نظرا لأن الأشخاص قضوا الكثير من الوقت في المنزل على مدار الشهرين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا، وأصبحت أسماء مثل زوم و"هاوس بارتي" (Houseparty)، و"سكايب" (Skype) مرادفة للتفاعل الاجتماعي المحدود.

وانضمت مؤخرا غوغل لهذه الشركات بإتاحة خدمة "غوغل ميت" (Google Meet) المميزة مجانا للجميع طالما لديهم حساب على غوغل.

ما هو "غوغل ميت"؟

هو برنامج مؤتمرات الفيديو الخاص بغوغل، ويعرفه البعض بـ"غوغل هانغ أوت ميت" على الرغم من أنه انفصل عن "هانغ أوت" منذ فترة.

وحتى وقت قريب لم يكن ميت متاحا إلا كجزء من حزمة "جي سوت" (G Suite)، وحلول الأعمال كتطبيقات المشاركة والإنتاجية من غوغل والمخصصة للشركات والمؤسسات والمدارس، ولكن بعد إعلان غوغل سيكون تطبيق ميت متاحا لأي شخص مجانا على الويب.

وقالت غوغل "بدءا من أوائل مايو/أيار يمكن لأي شخص لديه عنوان بريد إلكتروني الاشتراك في تطبيق ميت والاستمتاع بالعديد من الميزات نفسها المتاحة لمستخدمي الأعمال والتعليم".

ولأول مرة، سيتمكن مستخدمو ميت من إنشاء واستضافة اجتماعات لما يصل إلى مئة شخص (بشرط أن يكون لديهم حساب غوغل) بدون رسوم، وتقتصر المكالمات عادة على ستين دقيقة للمنتج الأساسي.

ووفقا لغوغل، يستضيف ميت ثلاثة مليارات دقيقة من اجتماعات الفيديو، ويضيف ما يقارب ثلاثة ملايين مستخدم جديد كل يوم، وتجاوز عدد المشاركين في الاجتماع اليومي لتطبيق ميت مؤخرا 100 مليون.

كيف يمكنني استخدامه؟

تتم جميع إمكانات مكالمات الفيديو عبر غوغل ميت داخل متصفح الويب الحالي لديك، مما يعني عدم تنزيل برامج أو تطبيقات إضافية لتشغيلها.

وبصرف النظر عن الفوائد اللوجستية لذلك تقول غوغل أن طريقتها في المتصفح هي طريقة أكثر أمانا لعقد مؤتمرات الفيديو، فإذا كان لديك حساب حالي في غوغل (على سبيل المثال، إذا كنت مستخدما لبريد جيميل) فسجل الدخول على "meet.google.com" للبدء.

وإذا لم يكن لديك حساب غوغل مجاني فلن يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة لإنشاء حساب باستخدام عملك أو عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي الذي تختاره (تطلب غوغل هذه الخطوة كإجراء أمني، وستحتاج إلى القيام بذلك مرة واحدة فقط).

واذا كنت ترغب في عقد المكالمات على هاتفك أو حاسوبك لوحي فهناك أيضا تطبيقات غوغل ميت مخصصة لذلك يمكنك تنزيلها من متجري آبل وغوغل.