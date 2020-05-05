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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

موزيلا تطلق خدمة Firefox Private Relay للبريد الإلكترونى المؤقت

05 آيار / مايو 2020 07:33

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أعلنت شركة موزيلا عن إطلاق إضافة خاصة بمتصفح فايرفوكس تتيح للمستخدمين الحصول على عناوين بريد إلكتروني مؤقت لاستخدامها في بعض الظروف، خاصة تلك التى تطلب إحدى الخدمات عنوان بريدك الالكتروني للتسجيل فيها أو لتنزيل شيء ما، ثم تغرقك بالرسائل الترويجية وغيرها.

وبحسب موقع thenextweb الهولندى، فتقوم الإضافة بعرض زر خاص بجانب شريط إدراج عنوانك البريدي في الاستمارات ومن خلال الضغط عليه يتم توليد عنوان بريدي مؤقت يمكنك إدراجه وستتلقى الرسائل البريدية في صندوق بريدك الحقيقي، لكن بدون أن تعطيهم عنوانك، انما العنوان المؤقت.

وفي كل مرة يقوم فيها المستخدم بالتسجيل بموقع ما فإن الخدمة ستولّد له عنوان بريد الكتروني مؤقت، ويمكنك حذفه في أي وقت تريده، وهنا اختلافه عن أشهر الخدمات التي عادة ما تمنحك وقت معين مثل 10 دقائق أو 45 دقيقة قابلة للتمديد.

وحالياً فإن الإضافة متاحة بنسخة تجريبية وتحتاج لدعوة للتسجيل فيها واستخدامها، وقبل نهاية العام الجاري ستطلق رسمياً للجميع بنسخة نهائية، كما يمكن الحصول عليها من متجر الإضافات، كما أنها مفتوحة المصدر.

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