اللجنة الاستشارية لمواجهة كورونا توصي بتعزيز السلوك المجتمعي واتباع طرق السلامة

غزة- الرأي

شددت اللجنة الاستشارية لمواجهة كورونا في ختام اجتماعها الدوري امس الاثنين على ضرورة التركيز على تعزيز السلوك المجتمعي واتباع طرق السلامة الشخصية كحلقة مهمة في الاجراءات الوقائية .

بدوره،أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش على أهمية الدور المجتمعي في تحصين المجتمع بالمرحلة الراهنة من خلال ضبط التجمعات والحد منها ومراقبة سلسلة الارشادات وتكثيف التوعية بها ، موضحا أن كافة المعطيات الدولية التي تترصد هذا الفايروس تدلل على خطورة التراخي في اجراءات الوقاية مع الحديث عن سلوك غير مطمئن لكورونا .

وتداعت اللجنة الى جملة من عناوين جهود وزارة الصحة في مواجهة كورونا وسبل تدعيم تلك الاجراءات بالشكل الذي يحد بمستوى كبير من دخول الفايروس الى قطاع غزة .