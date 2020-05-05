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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

كحلقة مهمة في الاجراءات الوقائية

اللجنة الاستشارية لمواجهة كورونا توصي بتعزيز السلوك المجتمعي واتباع طرق السلامة

05 آيار / مايو 2020 07:39

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غزة- الرأي

شددت اللجنة الاستشارية لمواجهة كورونا في ختام اجتماعها الدوري امس الاثنين على ضرورة التركيز على تعزيز السلوك المجتمعي واتباع طرق السلامة الشخصية كحلقة مهمة في الاجراءات الوقائية .
بدوره،أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش على أهمية الدور المجتمعي في تحصين المجتمع بالمرحلة الراهنة من خلال ضبط التجمعات والحد منها ومراقبة سلسلة الارشادات وتكثيف التوعية بها ، موضحا أن كافة المعطيات الدولية التي تترصد هذا الفايروس تدلل على خطورة التراخي في اجراءات الوقاية مع الحديث عن سلوك غير مطمئن لكورونا .
وتداعت اللجنة الى جملة من عناوين جهود وزارة الصحة في مواجهة كورونا وسبل تدعيم تلك الاجراءات بالشكل الذي يحد بمستوى كبير من دخول الفايروس الى قطاع غزة .

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