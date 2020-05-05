صباح" يناقش مخططات انشاء مبنى العيادة الخارجية الجديد و تطوير قسم الطوارىء بالشفاء الطبى

غزة- الرأي

ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة مخططات انشاء مبنى العيادة الخارجية الجديد في مجمع الشفاء الطبى الى جانب تطوير قسم الطوارىء،و ذلك خلال لقاءه بمدير عام مجمع الشفاء الطبى د.محمد أبو سلمية وممثلين عن الادارة العامة للهندسة و الصيانة و بحضور رئيس قسم المشاريع بادارة المستشفيات أ.فادى رمضان .

و أوضح د.صباح أن الهدف من انشاء مبنى العيادة الخارجية الجديد في مجمع الشفاء تحسين خدمات المرضى في العيادات و تقليل الازدحام و تحسين حركة المرضى و سهولة الوصول الى الخدمة ضمن أنظمة التفويج و الحجوزات المحوسبة المسبقة تتناسب مع معايير الخدمات في العيادة الخارجية الحديثة.

وقال :"تم عرض مخططات و تصاميم للمبنى الجديد ووضع الملاحظات ،على أن يستمر اللقاء باتجاه دراسة التعديلات اللازمة من خلال تشكيل لجنة فنية لمراجعة مخططات العيادات و أنظمة العمل الادارى المحوسب بما يضمن تطوير ملحوظ في خدمات العيادات الخارجية و ينعكس ايجابا على المرضى و بيئة العمل.

و أشار د.صباح الى مراجعة مخططات و مقترحات ترميم قسم الطوارىء في مجمع الشفاء ووضع التعديلات المناسبة تزيد من القدرة الاستيعابية في قسم الطوارىء و تحسين مسارات الخدمة للمرضى و تحسين بيئة العمل و العاملين بما يدعم سياسة فرز المرضى و تصنيفهم حسب المستويات الثلاث(أصفر،أخضر،أحمر).