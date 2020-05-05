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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2492 ) الثلاثاء 5/5/2020
أخبار فلسطينية
إعلان حالة الطوارئ في فلسطين المحتلة لمدة شهر لمواجهة كورونا
حماس تبحث قرار منع لبنان عودة اللاجئين لأراضيها
الرئيس الفلسطيني يدعو دول "عدم الانحياز" إلى عقد مؤتمر دولي للسلام
فلسطين: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 532 إصابة
أبو نعيم: أكثر من 170 مواطنا عالقا في الأردن سيصلون القطاع خلال أيام
أخبار إسرائيلية
المحكمة العليا الإسرائيلية تواصل النظر بشرعية نتنياهو المتهم بالفساد وبقانونية اتفاقه الائتلافي مع…
نتنياهو وغانتس يجريان تعديلات على اتفاق تشكيل الحكومة
نتنياهو: تدخل المحكمة العليا في اتفاق الائتلاف سيزيد فرصة إجراء انتخابات رابعة
نتنياهو: إسرائيل ترصد 60 مليون دولار لإيجاد لقاح مضاد لكورونا
بينيت يقر ترميمات في مغارة بالخليل
نتنياهو يعلن المزيد من التسهيلات في إطار مخطط الخروج من أزمة كورونا
لجنة بالكنيست الإسرائيلي تصادق على مشروع قانون "التناوب"
اخبار دولية
حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز ربع مليون
الصحة العالمية: فيروس كورونا سيبقى معنا لوقت طويل
محكمة أمريكية تسقط قضية بـ900 مليون$ ضد منظمة التحرير
إيران تلغي مسيرات "يوم القدس" بسبب كورونا
نائبان أمريكيان: على إدارة ترامب الإفراج عن أموال المساعدة للفلسطينيين لمكافحة "كورونا"
أخبار عربية
الجامعة العربية ترحب بتقرير "الجنائية الدولية" بشأن فلسطين
هجوم منسوب لإسرائيل ضد أهداف سورية في حلب
الأوقاف السورية تعلن افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط
الخطوط الجوية اللبنانية تمنع إجلاء اللاجئين الفلسطينيين على متنها
الإمارات: لجنة الجالية الفلسطينية تطلق حملة لشراء 20 جهاز تنفس
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في محافظة الخليل بالضفة الغربية
مذكرات رائد صلاح : الصحوة الإسلامية في الداخل غيّرت نظرة العالم العربي لفلسطينيي
الحكومة الفلسطينية توصي الرئيس بتمديد حالة الطوارئ للشهر الثالث
وزير جيش الاحتلال يصدر قرارا خطيرا بمصادرة أراضٍ في الخليل لشق طريق للمستوطنين
حكومة الاحتلال تواصل حبك مخطط ضم الأراضي وسط مخاوف من المواقف الدولية
الشرق الاوسط
إسرائيل تدفع مشروعاً استيطانياً قرب الحرم الإبراهيمي
توصيات للرئيس الفلسطيني بتجديد الطوارئ رغم خلافات قانونية
الشروق المصرية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم وبلدة شمال القدس المحتلة وتطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام
فلسطين: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 532 إصابة
الاهرام المصرية
قوات الاحتلال تقتحم مخيم وبلدة شمال القدس وتطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام
فلسطين تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وتسجيل 25 حالة تعافي
الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لشهر ثالث لمكافحة تفشي كورونا
الغد الأردنية
الاحتلال يصادر أراضي فلسطينية بالخليل لإقامة مشروع استيطاني تهويدي
الشرق القطرية
إسقاط قضية تعويض بـ 900 مليون ضد فلسطين
إسرائيل تستهدف الصحفيين الفلسطينيين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الأورومتوسطي: عنصرية قبيحة تمنع الفلسطينيين من العودة إلى لبنان
ارتفاع وفيات فايروس كورونا لدى الاحتلال لـ235 حالة
محافظ الخليل يقرر إغلاق بلدة السموع بالكامل
مصرع طفل غرقا قي بركة مياه بأريحا
مواطن ينتزع قرارا بتثبيت حدود كوشان طابو لأرضه ببيت لحم
الاحتلال يمدد اعتقال المقدسي محمد شلبي
الاحتلال يقتحم العيسوية وكفر عقب ويعتقل مسنًا فلسطينيًا
الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 62 أسيرا خلال نيسان
القدس المحلية
اعتقال اللواء النتشة ومدير مكتبه
فيسبوك يعطل عشرات الحسابات لصحافيين ونشطاء فلسطينيين
محافظ الخليل يغلق بلدة السموع بعد الإعلان عن إصابة 6 من مواطنيها بكورونا
إسرائيل تزعم تحقيق اختراق في إيجاد لقاح مضاد لكورونا
بلدية الخليل: صفقة القرن لن تمر عبر بوابة الحرم الإبراهيمي
اشتية يؤكد ضرورة التزام أرباب العمل بدفع أجور العمال وعدم تسريحهم
الحياة الجديدة
الإمارات: لجنة الجالية الفلسطينية تطلق حملة لشراء 20 جهاز تنفس
الرئيس: إذا نفذ الاحتلال خطط الضم سنكون في حل من جميع الالتزامات والاتفاقيات
الأيام
»الشرطة الفلسطينية تعتقل إسرائيليين بالمنطقة "ج" لعدة ساعات
»10 إصابات جديدة بـ"كورونا" لعمّال ومخالطين في محافظتي الخليل والقدس وتعافي...
»هموم خاصة للمدارس الخاصة في زمن كورونا
»"المالية": صرف رواتب الموظفين كاملة اليوم
وكالة صفا
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس بينهم أمين سر المؤتمر الشعبي
اشتية: ندعو لتقيد صارم بالتدابير الصحية لمواجهة كورونا
الرشق يطالب الحكومة اللبنانية بمراجعة قرار منع عودة اللاجئين الفلسطينيين الى لبنان
مواطن ينتزع قرارًا بتثبيت حدود أرضه ببيت لحم
الاحتلال يهدم منشأة ويصادر معدات بالأغوار الشمالية
أمن السلطة بجنين يسلم 3 مستوطنين دخلوا المدينة
ورقة حقائق حول واقع عمال غزة بظل "كورونا"
تقرير: 1015 انتهاكًا إسرائيليًا بالضفة والقدس بأبريل
حمد: مجدلاني يتبنى العنصرية والكراهية ضد قطاع غزة
استشهاد قسامي من جباليا نتيجة خطأ سلاح أثناء الرباط
وكالة الرأي الفلسطينية
أبونعيم: أكثر من 170 مواطناً بانتظار عودتهم من الأردن
الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 4 مايو 2020
تدهور صحة الأسير المُحرر محمد بشارات من طوباس
اكتشاف اختراق لمنصات التعلُم عن بعد لدى الاحتلال
الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 62 أسيرا الشهر الماضي
الاحتلال يعتقل 190 فلسطينياً بينهم 35 طفلاً في أبريل
صور الاقتصاد تنفذ جولات تفتيشية على مذابح الدواجن ووحدات التجميد
صور الزراعة تواصل توزيع الأعلاف على مربي الدواجن
فلسطين اليوم
القدرة: المختبر المركزي اتم فحص 339 عينة مخبرية جميع نتائجها سلبية
مالية غزة : صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة غدا وحقوق الغير اليوم
بالصور قوات الاحتلال تغلق مدخل "أبو الطوق" في الخليل بالضفة المحتلة
إتلاف عشرات المركبات غير القانونية في سلفيت
"إسرائيل" تفتح تحقيقات في جرائم استشهاد 5 فلسطينين
شرطة رام الله تلقي القبض على تاجر مخدرات
سما نيوز
الداخلية: ما نقوم بدراسته تجديد الطوارئ وليس تمديدها وننتظر قرار الرئيس
تيسير خالد: الكنيست هيئة متخصصة في سن التشريعات العنصرية ضد الفلسطينيين
"التربية" تتسلم مشروع توسعة وصيانة مركز التدريب المهني في نابلس
غرفة تجارة الخليل تبحث التعاون مع بلديتي تفوح وإذنا
حاجز عسكري على مدخل جناتا
عرب 48
الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في القدس
مطالبة بالإفراج عن الفلسطيني رامي شعث من السجون المصريّة
جرافات الاحتلال تهدم منشآت زراعية في الأغوار
وكالة وفا
"التربية" تتسلم مشروع توسعة وصيانة مركز التد..
وزارة الاقتصاد تحيل ثمانية مخالفين للنيابة وتتلف 12 ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 5 أيار (مايو)
- 2001م قوات خاصة صهيونية تغتال الشهيد القائد أحمد خليل أسعد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة التنسيق العليا للانتفاضة في بيت لحم.
- 1987م مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين وتدمير بعض المنازل في غارة للطيران الإسرائيلي على المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان.
- 1982م استشهاد أربعة فلسطينيين في انفجار قنبلة في الضفة الغربية.
- 1964م بدأت إسرائيل في ضخ مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب انطلاقاً من بحيرة طبرية بعد تركيب مجموعتي الضخ اللتين تم تركيبهما في محطة الطابغة .
- 1949م أبا أيبان ممثل حكومة إسرائيل في الأمم المتحدة يعلن أمام اللجنة السياسية الخاصة بمناسبة البحث في طلب إسرائيل الالتحاق بعضوية الأمم المتحدة، أن حكومة إسرائيل تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة. كما يعلن التزام حكومته بتطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية .
- 1948م السلطات اليهودية في فلسطين تنشئ خدمة البريد ضمن المؤسسات التي أنشئت في إطار التمهيد لإعلان الدولة العبرية في وقت لاحق من الشهر نفسه مع انتهاء الانتداب البريطانية.
- 1947م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (104) في الدورة الاستثنائية الأولى وهو قرار يمنح الوكالة اليهودية في فلسطين فرصة الإدلاء بشهادتها في المسألة المعروضة على اللجنة (لجنة الأمم المتحدة التي تتشكل للنظر في قضية فلسطين)
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