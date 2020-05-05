الطقس: منخفض جوي اليوم وغدًا

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا الى بارد ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تشتد خلال ساعات الليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم غد الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق حتى الساعات الظهيرة وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وبعد غد الخميس، يكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام، ويبقى الجو باردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.