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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالقدس

05 آيار / مايو 2020 09:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات اعتقالات في مناطق متفرقة بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال اعتقلت7 شبان من بلدة العيسوية بعد اقتحام منازلهم، وهم: محمود رمضان عبيد، وداوود عبيد، ومحمود محمد عبيد، ضياء وأيمن عبيد، وأمير عواد، ويوسف علي الكسواني، وعبود درباس والدكتور باسم أبو عصب.

وأضافت المصادر، أنه تم اعتقال مين سر المؤتمر الشعبي اللواء بلال النتشة، ومدير مكتبه معاذ الأشهب بعد مداهمة منزليهما بالقدس المحتلة وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الكاتبة والشاعرة والناشطة المقدسية رانية حاتم، بعد مداهمة منزلها في جبل الزيتون وتفتيشه واقتيادها إلى المسكوبية.

ومن بلدة سلوان، اعتقلت القوات المواطن جاد الغول بعد دهم منزله وتفتيشه.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدد من المنازل بالعيسوية وأخضعت قاطنيها لتحقيق ميداني، وعرف منهم: أحمد محمد درباس، ومحمد أيمن عبيد، وفراس خضر عبيد ونايف عصمت عبيد.

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