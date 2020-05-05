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الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالقدس

05 آيار / مايو 2020 09:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمدينة القدس المحتلة، طالت 13 مواطنا، من بينهم أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني للقدس بلال النتشة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل بالقدس، واعتقلت بجانب النتشة مدير مكتبه المقدم معاذ الأشهب، بالإضافة إلى 11 آخرين، وهم: عماد عوض، ورجل الأعمال مصطفى ابو زهرة، والصحفي تامر عبيدات، ورجل الاعمال باسم ابو عصب، والكاتبة والأديبة رانية حاتم، ومحمود رمضان عبيد، ومحمود محمد عبيد، وضياء أيمن عبيد، وامير عواد، ويوسف الكسواني، وعبود درباس.

كما فتشت تلك القوات عدة منازل، تعود لكل من: أحمد محمد درباس (ابو نضال )، ومحمد ايمن عبيد، وفراس خضر عبيد ، ونايف عصمت عبيد.

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