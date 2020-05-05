المدهون : هنية أحدث نقلةً نوعية في العمل الرياضي في فلسطين

غزة- الرأي

استقبل أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، د. محمد المدهون وزير الشباب والرياضة السابق، وذلك بمقر المجلس الأعلى بمجمع فلسطين الرياضي.

بدوره، رحب " هنية " بالمدهون والذي كان له بصمةً واضحة في فترة توليه وزارة الشباب والرياضة، حيث كان مساهماً في تثبت حالة الوفاق الرياضي، اضافةً لعلاقة التعاون والشراكة التي نسجها مع الأندية والمؤسسات الرياضية المختلفة.

وأضاف هنية بأن تواجد المدهون على رأس الوزارة خلال السنوات الماضية، كان له الأثر الايجابي في خدمة الشباب عبر تأسيسه لصندوق دعم الشباب، وتذليل كافة العقبات التي واجهت الأندية الرياضية.

من جانبه أشاد المدهون بالطفرة النوعية التي أحدثها هنية على المستوى الرياضي، عبر تأسيسه لواقع جديد قائم على تطوير البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، من خلال ابتعاث العشرات منهم للخارج.

وقال المدهون بأن البصمة التي وضعها هنية على خارطة العمل الرياضي، ستبقى شاهدةً على حجم الانجاز الرياضي في قطاعنا المحاصر، حيث شكلت هذه الحالة بداية لمرحلة مميزة من العمل الرياضي، اضافةً لإحداثه نقلة نوعيةً، واهتمامه ببناء الانسان المؤهل رياضياً وفنياً، حيث ساهمت جهود وعلاقات هنية بتثبت حالة الوفاق في الاتحادات والأندية الرياضية.

وفي نهاية اللقاء كرم هنية المدهون لمساهمته في استكمال حالة الوفاق الرياضي، ووضع حجر الأساس لإعادة اعمار ملعب فلسطين خلال توليه وزارة الشباب والرياضة، اضافةً لتأسيسه صندوق دعم الشباب الفلسطيني. .