ارتفاع عدد وفيات كورونا في "إسرائيل" لـ 237

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 237 بعد تسجيل حالتي وفاة الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن الوزارة، أن عدد المصابين بالفايروس بلغ 16,261 حالة، بينهم 90 مريضا بوضع خطير.