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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

خلال لقائه بأعضاء التشريعي

أبو الريش: تجهيز خمسة مراكز لمرضى الجهاز التنفسي بغزة

05 آيار / مايو 2020 10:31

غزة- الرأي:

قال وكيل وزارة الصحة في غزة د. يوسف أبوالريش، إنه الطواقم الطبية تولي اهتماماً ورعاية خاص، لكافة مرضى الجهاز التنفسي، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا في العالم.

 وأوضح أبو الريش أنه تم تجهيز خمسة مراكز لفحص مرضى الجهاز التنفسي العاديين، موزعة في محافظات قطاع غزة.

يشار الى أن وكيل وزارة الصحة أطلع نواب المجلس التشريعي صباح اليوم الثلاثاء، على مستجدات الاجراءات الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

وبين أبوالريش أنه تم وضع بدائل للاستشارات الصحية للجمهور للموائمة مع حالة الطوارئ منها خدمة الرقم المجاني ١٠٣، وتطبيق صحتي عبر الهواتف الذكية.

وذكر أن خمسة فرق لمكافحة العدوى تراقب إجراءات السلامة وفق أدلة صحية وسياسات واضحة.

من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الصحية بالمجلس التشريعي النائب د. خميس النجار ، أن ماتقوم به وزارة الصحة من مجهود ضخم لمواجهة جائحة كورونا رغم محدودية الامكانيات يستحقون عليه كل الثناء والتقدير.

وكان أبوالريش أكد أمس، في ختام الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية لمواجهة كورونا، على أهمية الدور المجتمعي في تحصين المجتمع بالمرحلة الراهنة، من خلال ضبط التجمعات والحد منها ومراقبة سلسلة الارشادات وتكثيف التوعية بها، موضحاً أن كافة المعطيات الدولية تدلل على خطورة التراخي في إجراءات الوقاية مع الحديث عن سلوك غير مطمئن لكورونا.

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