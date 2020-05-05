إضراب مفتوح بالمناطق الفلسطينية داخل أراضي عام 48

الداخل المحتل - الرأي

باشرت السلطات المحلية العربية داخل أراضي عام 48، الإضراب العام المفتوح، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عدم تجاوب حكومة الاحتلال مع مطالب اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لتعويضهم جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم في ظل جائحة كورونا.

ويشمل الإضراب جميع أقسام ومُؤسَّسات السلطات المحلية، فيما أكدت اللجنة القطرية على قراراتها السَّابقة المتعلَّقة بعدم إعادة الطلاب العرب إلى المدارس العربية، خلال الأسبوع الحالي، حتى اتخاذ قرارات أُخرى بهذا الشأْن، الخميس المقبل.

وكان رؤساء السلطات المحلية العربية قد اعتصموا، أمس الإثنين، أمام "وزارة المالية" الإسرائيلية في القدس، بمشاركة عدد من النواب العرب عن القائمة المشتركة، احتجاجا على عدم التجاوب الحكومي مع مطالب اللجنة القطرية، في تعويض السلطات المحلية العربية جرّاء خسائرها خلال مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة،مقارنة بما فعلت هذه الحكومة مع السلطات المحلية اليهودية.

ورفع رؤساء السلطات المحلية العربية، خلال الاعتصام الاحتجاجي، الشعارات وردَّدوا الهتافات المُندِّدَة بسياسة التمييز المنهجي، والرافضة للسياسة الرسمية العنصرية تجاه الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، مُؤكدين تمسّكهم بالحقوق الشرعية والعادلة.