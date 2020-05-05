كيف تتخلّص وزارة الصحة من نفايات مراكز الحجر الصحي؟

غزة - الرأي

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة مجدي ضهير، أن الإجراءات التي تتبعها الوزارة لتعامل مع النفايات الطبية الناتجة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى والنزلاء في مراكز الحجر الصحي تتم بطريقة علمية مدروسة ومتوافقة مع البروتوكولات الطبية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وتحدث ضهير عن آلية جمع النفايات من أماكن الحجر الصحي حيث يتم وضعها بأكياس بلاستيكية سميكة تستخدم لمرة واحدة وغير مسربة للسوائل محكمة الإغلاق بنسبة امتلاء لا تزيد عن 70% من حجم الكيس، ومن ثم يتم تعقيمها بمادة الكلور، ووضعها في مكان آمن لمدة 24 ساعة ويمنع إضافة أي نفايات أخرى عليها.

وأضاف "في حال استخدام أدوات طبية حادة داخل مراكز الحجر، يتم وضعها بصناديق مخصصة مصنوعة من البلاستيك أو الكرتون المقوى غير مسربة للسوائل، ذات غطاء محكم يسمح بإدخال الأدوات الحادة ولا يسمح بخروجها بالإضافة إلى وضع ملصق تحذيري لتجنب دمجها مع النفايات الأخرى " لافتا إلى أن عملية تجميع النفايات تتم حسب نظام محدد عبر مركبات خاصة غير مسربة للعصارة ومغطاه تابعة لمجالس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة أو البلديات حيث يتم نقلها إلى أماكن مخصصة للدفن أو أن يتم وضعها في مكان معزول لمدة 3 أيام ثم تعامل كنفايات بلدية.

وأكد على ضرورة تدريب العاملين في مجال ترحيل النفايات من أماكن الحجر الصحي حول كيفية التعامل مع النفايات الطبية وتدريبهم على إتباع إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة، إضافة إلى تزويدهم بكافة الأدوات والملابس الواقية لحمايتهم .

وذكر ضهير أن المخاطر الصّحية التي تنتج عن هذه النفايات لا تقتصر فقط على المتواجدين في مراكز الحجر الصحي، بل يمتد تأثيرها على كافة أفراد المجتمع إذا لم يتم التخلص منها بصورة صحيحة، وخاصة في ظل التوسع في تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمستضافين داخل مراكز الحجر الصحي في مختلف محافظات قطاع غزة منوها إلى أن وزارة الصحة ملتزمة بمعايير منظمة الصحة العالمية، حيث أنها اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية المتقدمة للحد من إمكانية انتشار فيروس كورونا.

وثمن ضهير كافة الجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة للحيلولة دون انتشار وباء فيروس كورونا وتحديدا في مجال التخلص من النفايات الطبية لما لها من آثار خطيرة وتداعيات يمكن ان تشكل عنصر جذب لهذا الفيروس وانتشاره.