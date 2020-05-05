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التشريعي يطلع على جهـود الصحـة فـي مواجهــة جائحة كورونا

05 آيار / مايو 2020 01:09

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غزة- الرأي

زار وفد من لجنة التربية القضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي وزارة الصحة للاطلاع على جهودها في مواجهة جائحة كورونا، حيث ضم الوفد كلاً من النائب خميس النجار رئيس اللجنة الصحية بلجنة التربية، والنائب سالم سلامة، والنائب يحيى العبادسة، والنائب يوسف الشرافي.
وكان في استقبال وفد لجنة التربية والقضايا الاجتماعية وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، والوكيل المساعد المهندس أسامة قاسم، ومدير الاعلام والعلاقات العامة د. أشرف القدرة، ولفيف من المدراء العامون بالوزارة.


واطلع الوفد البرلماني على جهود الوزارة في مواجهة فايروس كورونا، مشيدا بجهود  الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية لمنع وصول فايروس كورونا لقطاع غزة، وإيجاد بنية تحتية ملائمة لمواجهته في حال تسلل إلى قطاع غزة.


وأشاد النواب بسرعة استجابة وزارة الصحة لوضع خطط لمواجهة الوباء حتى قبل أن يتواجد في منطقة الشرق الأوسط، موضحين أن الإجراءات والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الرسمية والأهلية كان لها الأثر الأبرز في منع وصول الوباء للقطاع.


وشدد النواب على ضرورة أن يتم ارسال تقارير من قبل وزارة الصحة للمجلس التشريعي بشكل مستمر للاطلاع على الحالة في قطاع غزة والقيام بمراقبة العمل والمساعدة في تحسين البيئة الصحية والاجتماعية لمواجهة الوباء.


ودعا النواب إلى تعزيز الجهود من قبل الصحة وغيرها من الجهات لضمان استمرارية بقاء فايروس كورونا خارج حدود قطاع غزة.


من جهته،أوضح وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش خطط الوزارة في مواجهة فايروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بكل قدرتها لمنع تسلل الوباء للقطاع، من خلال خطة وضعتها لتوفير الإمكانات الطبية واللوجستية والبشرية اللازمة لمواجهة الوباء.


وبين أبو الريش أن الوزارة تعمل على تثقيف الجمهور، وتطوير الكادر الطبي وتوثيق المعلومات، وترقية مراكز الحجر الصحي وتجهيز مشفى خاص للمصابين بفيروس كورونا وغيرها من الجهود لضمان تهيئة المنظومة الصحية لمواجهة الفايروس.
 

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