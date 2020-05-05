تنفيذ مبادرة "مدينتك نظيفة" في خان يونس

خانيونس- الرأي:

نفذت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع جمعية الكشافة الفلسطينية بالمحافظة بتنفيذ مبادرة "مدينتك نظيفة" بمشاركة طواقم البلدية والفرق الكشفية.

وشارك في اطلاق المبادرة، رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ومدير العلاقات العامة أ. عماد الأغا، وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية الكشافة الفلسطينية القائد محمـد البريم، وعدد من القادة من الجمعية الكشفية.

وخلال كلمته الافتتاحية، شكر م. البطة القائمين على المبادرة بجمعية الكشافة الفلسطينية على جهدهم في خدمة ابناء المدينة وتطوعهم لخدمة المجتمع، مستعرضاً مشاريع البلدية المختلفة والحملات المتنوعة التي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والفرق الشبابية من أجل نظافة المدينة وحماية البيئة وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، مبيناً أن البلدية على استعداد تام من أجل تنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج التي تخدم المجتمع.

بدوره تحدث البريم عن دور الحركة الكشفية في خدمة المجتمع وضرورة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات، وان كل ما تقدمه الجمعية من أنشطة تهدف الى خدمة المجتمع انطلاقا من وعد الكشافة وايمانا بالواجب نحو الله ثم الوطن ومساعدة الناس في جميع الظروف .

كما وشكر البريم رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي وجميع العاملين على الدور الذي يقوموا به من اجل أن تكون مدينة خانيونس جميل، وتم خلال المبادرة تزيين مدخل المدينة بدهان الأرصفة وصولا الى نهاية شارع جلال.