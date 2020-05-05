وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مستمرون في توسيع وتطوير تقنيات فحص كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية تنفيذ مبادرة "مدينتك نظيفة" في خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يطلع على جهـود الصحـة فـي مواجهــة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية جائحة كورونا تزيد أزمة نقص الأدوية بغزة تعقيدًا (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال اعتقل أكثر من 600 مقدسي منذ مطلع العام وكالة الرأي الفلسطينية كيف تتخلّص وزارة الصحة من نفايات مراكز الحجر الصحي؟ وكالة الرأي الفلسطينية "فيسبوك" يغلق عشرات الحسابات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية إضراب مفتوح بالمناطق الفلسطينية داخل أراضي عام 48 وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش: تجهيز خمسة مراكز لمرضى الجهاز التنفسي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى والمحررين :الاحتلال يصاعد انتهاكاته بحق الاسرى في شهر رمضان
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: مستمرون في توسيع وتطوير تقنيات فحص كورونا بغزة

05 آيار / مايو 2020 02:10

غزة- الرأي:

قالت وزارة الصحة إنها مستمرة في توسيع دائرة الفحوصات المستهدفة للكشف عن فيروس كورونا في قطاع غزة، عبر زيادة أعداد الخاضعين في مراكز الحجر الصحي للفحص، مشيرة إلى أنها تدرس إدخال تقنيات جديدة لفحص الفيروس وفقاً للخبرات والتجارب العالمية في ذات المجال.

وبين مدير وحدة المختبرات في وزارة الصحة أ. عميد مشتهى، أن وزارته طورت من إمكانيات المختبر المركزي المخصص لفحص الفيروس عبر اضافة جهاز BCR ثاني، إلى جانب إضافة جهاز آلي لفصل الحمض النووي عن العينات المأخوذة من الحالات المشتبه بها.

كما أشار إلى أن وزارته أدخلت تقنية الفحص السريع للأجسام المضادة في الدم، لكنها لا زالت تعتمد على أجهزة BCR كفحص معتمد عالميا لتحديد الإصابة بكورونا من عدمه.

وحول توافر المسحات الخاصة بإجراء التحاليل أشار إلى أن وزارته تبذل جهوداً مضنية في محاولة توفير المستهلكات الخاصة بالتحاليل عبر تواصلها المكثف والمتواصل مع المانحين، لافتاً إلى أن الوضع في المختبرات مستقر نسبياً فيما يتعلق بالفحوصات المخصصة لكورونا.

كما نوه مشتهى إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر المخبرية في إطار الاجراءات الاحترازية التي تبذلها وزارة الصحة لمنع انتشار الفيروس في قطاع غزة.

وتبذل الفرق الصحية جهوداً مضاعفة لمواجهة الجائحة العالمية المتمثلة في فيروس كورونا في قطاع غزة لمنع انتشاره في القطاع، لكن الوزارة حذرت ومنذ بداية إجراءاتها من مغبة استمرار الحصار على قطاع غزة والذي يقوض من قدراتها ويمنع ادخال التجهيزات اللازمة لمحاربة الفيروس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع 500 طرد غذائي على عائلات مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟