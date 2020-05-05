وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تُخطر بهدم منزل قيد الإنشاء في جنين وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع وفيات الجالية الفلسطينية بفعل "كورونا" لـ 70 وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي: الإجراءات الصحية في غزة مفخرة حقيقية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مخابز ومخازن الأغذية وكالة الرأي الفلسطينية استئناف الاقتحامات اليهودية لساحة البراق الإسلامية بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مستمرون في توسيع وتطوير تقنيات فحص كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية تنفيذ مبادرة "مدينتك نظيفة" في خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يطلع على جهـود الصحـة فـي مواجهــة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية جائحة كورونا تزيد أزمة نقص الأدوية بغزة تعقيدًا (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال اعتقل أكثر من 600 مقدسي منذ مطلع العام
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء شمال طولكرم

05 آيار / مايو 2020 03:33

الضفة المحتلة-الرأي:

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين إخطارات بوقف البناء في منازلهم قيد الإنشاء والتشطيب، في قرية عكابا شمال مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن ملكية المنازل تعود لكل من: يوسف محمد طه عمارنة، ونهاد ابراهيم طه عمارنة، وعبد الرحيم سليمان عمارنة، وأيمن مصطفى أحمد عمارنة، وحذيفة محمد أحمد عمارنة، ومصطفى محمود بيتاوي.

وقال رئيس مجلس قروي عكابا تيسير عمارنة، "إن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة ما يسمى "عناصر لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلي" القرية، وسلمت أصحاب المنازل الستة إخطارات بوقف البناء، بحجة أنها منطقة "ج"، رغم امتلاك أصحابها الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم للأرض".

وأضاف ان هذه المنازل تقع عند مدخل القرية ومنها ما هو جاهز للسكن، مشيرا ويشار إلى أن المنطقة بعيدة بمسافة كيلو متر عن جدار الضم والتوسع العنصري، الذي التهم 80% من أراضي عكابا، وجعلها خلف الجدار الذي يحيط بالقرية من جهاتها الجنوبية والغربية والشمالية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع 500 طرد غذائي على عائلات مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟