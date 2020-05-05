الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء شمال طولكرم

الضفة المحتلة-الرأي:

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين إخطارات بوقف البناء في منازلهم قيد الإنشاء والتشطيب، في قرية عكابا شمال مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن ملكية المنازل تعود لكل من: يوسف محمد طه عمارنة، ونهاد ابراهيم طه عمارنة، وعبد الرحيم سليمان عمارنة، وأيمن مصطفى أحمد عمارنة، وحذيفة محمد أحمد عمارنة، ومصطفى محمود بيتاوي.

وقال رئيس مجلس قروي عكابا تيسير عمارنة، "إن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة ما يسمى "عناصر لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلي" القرية، وسلمت أصحاب المنازل الستة إخطارات بوقف البناء، بحجة أنها منطقة "ج"، رغم امتلاك أصحابها الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم للأرض".

وأضاف ان هذه المنازل تقع عند مدخل القرية ومنها ما هو جاهز للسكن، مشيرا ويشار إلى أن المنطقة بعيدة بمسافة كيلو متر عن جدار الضم والتوسع العنصري، الذي التهم 80% من أراضي عكابا، وجعلها خلف الجدار الذي يحيط بالقرية من جهاتها الجنوبية والغربية والشمالية.