السراج يؤكد على أهمية دعم الرياضة وتوفير البيئة المناسبة لها

غزة- الرأي

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، على أهمية دعم الرياضة المحلية وتوفير البيئة الملائمة للارتقاء بالواقع الرياضي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي وتعزيز المنافسة بين المدارس والأندية والأكاديميات الرياضية.

جاء ذلك، خلال استقبال السراج في مكتبه بمقر البلدية الرئيس وسط مدينة غزة، وفدًا من أكاديمية الوحدة لكرة القدم، بحضور عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط.

وأكد السراج أن البلدية تساهم في دعم الرياضة المحلية بتطويرها لملعب اليرموك البلدي الذي احتضن على مدار أعوام طويلة للفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة، مشددًا السراج على أهمية تضافر كافة الجهود في دعم القطاع الرياضي.

من ناحيته أشاد م. رمزي الافرنجي بدور البلدية في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، إلى جانب دعم القطاع الرياضي، للحفاظ على الأجيال الناشئة.

