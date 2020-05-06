بلدية غزة تعلن عن تعديلات جديدة على نظامي البناء والمخالفات

غزة- الرأي

أعلنت بلدية غزة، عن نظام الأبنية المعدل في محافظات غزة للعام 2020، ونظام رسوم ومخالفات البناء الجديد، المعتمدين من لجنة التنظيم المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة.

وذكرت البلدية أن التعديلات الجديدة على نظام الأبنية المعدل تشمل إمكانية التوسع الرأسي للمباني وذلك بالسماح للمواطنين بإضافة أدوار جديدة للمباني حسب عرض الشوارع، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للبناء بعد اختصار رحلة اعتماد المعاملة داخل البلدية، اختصارا للوقت والجهد.

وتشمل التعديلات الجديدة إدخال تحسينات على نظام بناء الرووف في الأبنية لتصبح مساحة البناء 100% من مساحة السطح بدلاً من 60%، واحتساب ارتفاع المباني من الطابق الأرضي وليس من البدروم، بحيث أن ارتفاع البدروم لا يدخل ضمن ارتفاع المبنى.

ويساعد النظام الجديد الذي يضم 65 مادة، على إنجاز المعاملات ولا سيما تراخيص البناء بأسرع وقت ممكن، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وأضافت أن نظام رسوم ومخالفات البناء في محافظات غزة لعام 2020، يساهم في الحد من ارتكاب مخالفات البناء والتنظيم، ويقلل من المشاكل التنظيمية السابقة التي كانت تواجه لجنة التنظيم المحلية، ويحسن من واقع تنظيم الأبنية في المدينة.

وأكدت بلدية غزة أن العمل بالتعديلات الجديدة على نظامي البناء والرسوم والمخالفات سيبدأ مطلع الأسبوع القادم.

