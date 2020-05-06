الإعلام الحكومي يعزز تعاونه مع إعلام قوى الأمن العام

غزة- الرأي

أكدت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع إعلام قوى الأمن العام بهدف خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة العاملة في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، ومدير العلاقات العامة والتدريب د. مؤمن عبد الواحد ومدير التراخيص والمتابعة أحمد رزقة، وفداً من إعلام قوى الأمن العام والذي ضم كل من المقدم عدنان القصاص مدير إعلام قوى الأمن العام، والمقدم صيدلي علاء الهبيل مدير العلاقات العامة والإعلام في الخدمات الطبية العسكرية، والرائد عبيدة الجراح مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني.



ورحب معروف بالوفد الزائر ، مثمناً الدوري الكبير الذي تقوم به قوى الأمن العام في خدمة شعبنا وحفظ الأمن والأمان وتأمين الحدود، مشيداً بإنجازات قوى الأمن العام في قطاع غزة في مختلف مهام عمله.



من جانبه أثنى المقدم عدنان القصاص مدير إعلام قوى الأمن العام على عمل الإعلام الحكومي في خدمة الصحفيين وتسهيل مهامهم وتسخير كل الامكانات في سبيل الارتقاء بالعمل الإعلامي الذي يخدم القضية الفلسطيني ومواكبة كافة التطورات الداخلية والخارجية وإيصال رسالة الشعب الفلسطيني المحتل للعالم.



وأوضح المقدم القصاص أن الزيارة تأتي في سياق بحث سبل التعاون المشترك وتقوية أواصر العلاقة الإعلامية بين قوى الأمن العام الإعلام الحكومي، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم في كافة المجالات الإعلامية بين الطرفان، والعمل على إطلاع المواطنين بمهاهم عمل قوى الأمن العام والخدمات التي يقدمها في حدمة المواطن الفلسطيني.

من جانبه أكد معروف بأن وزارة الإعلام لن تدخر أي جهد إعلامي في تناول القضايا المهمة لقوى الأمن العام وإبراز إنجازاتهم المتعددة.

وأشار إلى أن الوزارة بمختلف وسائلها الإعلامية من إذاعة الرأي الفلسطينية ووكالة الرأي الحكومية وصحيفة الرأي تسخر كل طاقاتها فيما يخدم المصلحة الإعلامية الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء قدم الوفد الزائر درع تقدير لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، كما وشكر الوفد الزائر وزارة الإعلام على حسن الاستقبال ، مثمنين دور وزارة الإعلام في خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة العاملة في قطاع غزة.