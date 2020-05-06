"الإعلام" تنشر تقرير عملها خلال شهر أبريل المنصرم

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي تقرير عملها خلال شهر أبريل المنصرم ، حيث تم استعراض عمل الدوائر داخل الوزارة وخدماتها المقدمة للصحفيين ووسائل الإعلام وللمؤسسات في كافة المجالات التي تقوم بها الوزارة خصوصا خلال الوقت الحالي ومكافحة جائحة كورونا.

وفي مجال عمل دائرة التراخيص والمتابعة الإعلامية منحت دائرة التراخيص والمتابعة الإعلامية فقد تم ترخيص وتجديدعدد 5 مؤسسات إعلامية واعتماد فرق شبابية إعلامية، ومخاطبة الجهات المعنية لاستكمال ترخيص مؤسسات عدد 6.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إطلاق جائزة وزارة الإعلام السنوية لتقييم الأداء الحكومي 2020م.

كما ونظمت الوزارة عدد 1 برنامج لقاء مع مسؤول، وعقد لقاءات نخبوية لرئيس المتابعة الحكومية مع شريحة الحقوقيين، الاقتصاديين، الإعلام الجديد، الصحفيين، الكتاب والمحللين، النخب المجتمعية، حيث بلغت عدد6 لقاءات متواصلة ، فيما أصدرت الوزارة بيانات وتصريحات ومحددات إعلامية عدد 37، وعملت على إنتاج أفلام قصيرة حول جهود الوزارات في مواجهة فايروس كورونا عدد6 ، والعمل على نشر تقارير الحريات العامة عدد1 ، وتقارير رصد نبض السوشيال ميديا عدد2، وتقارير رصد الأخبار الحكومية عدد5.

كما وبلغت عدد زيارات واستقبال الوفود عدد5 زيارات واستقبال، وإرسال رسالة تهنئة لوكالة الأناضول بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها. والخروج بالإيجاز الصحفي الخاص بكوروناعدد12ايجاز صحفي ، واستضافات عبر وسائل الإعلام عدد42استضافة، والمشاركة في كافة اجتماعات لجنة الطوارئ الإعلامية الخاصة بكورونا والقيام بدورنا وفق المطلوب.

وعملت الوزارة على تصميم ونشر يافطات كبرى على مستوى محافظات غزة للتوعية وتوجيه المواطنين للالتزام بالإرشادات من خلال نشرعدد58 يافطة، وإنتاج بروموهات توعية إذاعية وتوزيعها على الإذاعات عدد22، كما وعلمت على إنتاج بروموهات توعية وإرشاد وتصاميم وبنرات عدد22 ، وإنتاج موشن فيديو منوع للتوعية وجهود الوزارات عدد16.

وعلى صعيد الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، بلغت زيارات الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام عدد 68976 زيارة بمعدل 2299 زيارة يومية.

أما على صعيد انجازات إذاعة الرأي الفلسطينية خلال الشهر المنصرم، فتم إعداد خطط برامجية عدد 2 الخطة الصيفية، الخطة الرمضانية، وإعداد برامج إذاعية عدد30، فيما بلغت عدد النشرات الإخبارية 36 نشرة إخبارية ، فيما تم بث عدد 10تقارير إذاعية، وتنظيم جولات إذاعية بخصوص فيروس كورونا عدد 90، واستضافة واستقبال ضيوف ومقابلات عدد300.

أما على صعيد صحيفة الرأي فقد تم نشر عدد 59 تقرير ومادة إعلامية ، كما وقامت وكالة الرأي بنشر مواد وأخبار حكومية عدد781 مادة إخبارية حكومية، ونشر صور وبنرات وإنفوجرافيك عدد450، ونشر بروموشن وفيديوهات عدد16، ونشرات إخبارية حكومية عدد18.

وبلغت عدد التغطيات الإعلامية 34 تغطية إخبارية، ونشر ألبومات الصور بواقع 43 ألبوم ، وعمل أيقونة على الموقع تضم مادة إعلامية في ملف حول كورونا في قطاع غزة عدد 412 مادة إعلامية ، كما وقامت وكالة الرأي الحكومية الإنجليزية بنشر مواد إعلامية، فيديوهات، نشرات بعدد120 مادة إعلامية.