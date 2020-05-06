هنية يقدم دعمًا ماليًا لاتحاد خان يونس

غزة- الرأي

نفذ عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، جولة زيارات رمضانية لأسر الراحلين من قادة العمل الرياضي بمدينة خان يونس، رفقة وفد من المجلس الأعلى ورؤساء أندية محافظة خان يونس.

وشملت الجولة تكريم وزيارة لبيت الرياضي الراحل مرسي الفقعاوي أحد نجوم الزمن الجميل في محافظة خان يونس، والذي كان مثالًا للاعب صاحب الخلق الطيب، حيث كان في استقبال الوفد أبناء الراحل وأفرادٍ من عائلته.

وقدم هنية واجب العزاء لفقيد الأسرة الرياضية يوسف حدور مدير مديرية خان يونس بوزارة الشباب والرياضة، والذي توفاه الله اليوم في الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، إضافةً لتقديمه التعزية للكابتن حسن عرام بوفاة شقيقه.

وفي ذات الجولة، قام الوفد بزيارة لبيت المهندس الراحل مسعود خلف الله، أحد مهندسي مشروع إعادة بناء ملعب فلسطين الدولي، حيث كرم هنية والد وأبناء الراحل، الذين عبروا عن امتنانهم للزيارة والتي تعبر عن وفاء الأسرة الرياضية تجاه أبناءها.

وقام هنية والوفد المرافق بزيارة، أحد كوادر العمل الرياضي بمدينة خان يونس الكابتن صلاح النجار، الذي يرقد على سرير الشفاء منذ أيام.

واختتم هنية جولته بزيارة ملعب نادي اتحاد خان يونس الجديد، وكان في استقباله رئيس بلدية خان يونس المهندس علاء الدين البطة، ومجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور محمد المصري، وكوادر النادي.

عبر المصري عن سعادته بالزيارة وشكر هنية على الدعم الذي قدمه لتطوير الملعب، ودوره البارز في تطوير البنية التحتية في قطاع غزة بشكل عام، والتي شملت جميع محافظات غزة وكانت شاهدةً على النقلة النوعية في العمل الرياضي في القطاع المحاصر.

في ختام الزيارة، أقام المصري مأدبة إفطارٍ على شرف الوفد الزائر وسط أجواءً إيمانية، وبمشاركة لفيف من قيادة العمل الرياضي والوطني في محافظة خان يونس.