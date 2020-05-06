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محمود وادي يتلقى عرضين من الزمالك وبراميدز

06 آيار / مايو 2020 06:51

محمود وادي يتلقى عرضين من الزمالك وبراميدز
محمود وادي يتلقى عرضين من الزمالك وبراميدز

أعلن محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن ناديه تلقى عدداً من العروض، بهدف التعاقد مع نجم الفريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي، مشيراً إلى أن هذه العروض "قوبلت بالرفض".
وقال الخولي، في تصريحات تلفزيونية: "تلقينا عرضاً مغرياً بداية الموسم من أحد الأندية القطرية، لكننا رفضناه، بسبب حاجة الفريق للاعب".
وأضاف: "مجلس الإدارة تلقى عرضين من براميدز والزمالك، للحصول على خدمات وادي، ولكن الأمر صعب، نظراً لأزمة إيقاف القيد".
وتوقف الدوري المصري، بسبب جائحة كورونا المستجد، لكن من الواضح أن وادي سيظل مادة دسمة في الصحافة المصرية، في ظل استمرار محاولات الزمالك وبراميدز، وهما من أندية القمة في مصر، بذل كل جهد ممكن لاستقطاب هذين النجمين.

 

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