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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2493) ا الاربعاء 6/5/2020

06 آيار / مايو 2020 09:48

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2493) ا الاربعاء 6/5/2020

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6 أيار (مايو)

  • 2002م السلطة الفلسطينيّة تبرم اتفاقاً مع القوات الصهيونيّة بشأن المحاصرين في كنيسة المهد، بحيث يتمّ إبعاد 13 منهم إلى إيطاليا و من 27 آخرين إلى غزة .
  • 2002م مقتل جندي وإصابة 3 آخرين واستشهاد مقاومين اقتحما مستوطنة "كيسوفيم" جنوب غزة وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي تتبنى العملية والشهيدان هما: "محروس البحطيطي وحازم الوادية" من مخيم البريج.
  • 1997م نشر مخطط إسرائيلي لتوسيع مساحة البراق الصغير في حي الواد يحاذي الحائط الغربي للمسجد الأقصى وسط حي عربي
  • 1993م محكمة إسرائيلية تحكم على رفائيل أبراهام بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة التخابر مع مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية.
  • 1974م بدأت قوات الاحتلال الصهيونيّة قصف مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .
  • 1948م الجمعية العامة تصدر القرار (187) في الدورة الاستثنائية الثانية، وهذا نصه: أن الجمعية العامة، وقد طلبت من مجلس الوصاية أن يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية الإجراءات الملائمة لحماية مدينة القدس وسكانها، وأن يرفع إلى الجمعية العامة في أقرب وقت ممكن اقتراحات بهذا الشأن
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