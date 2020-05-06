النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2493) ا الاربعاء 6/5/2020
أخبار فلسطين
- الداخلية بغزة تبدأ في استقبال 142 عائدًا من الأردن
- الحكومة الفلسطينية تقرر تخفيف إجراءات مواجهة كورونا
- إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيا من القدس خلال الساعات الماضية – (فيديوهات)
- فتح: خطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية ستدمر أي فرصة ضئيلة لتحقيق السلام
- حماس تنفي وجود تقدم نوعي بمفاوضات التبادل مع الاحتلال
- مجلس الوزراء يدعو للتقيد الصارم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة
- مركزية فتح: وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة صفقة ترامب ووباء كورونا أفشل
- وفد من حماس إلى القاهرة لبحث صفقة تبادل الأسرى"
أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تواصل حملتها ضد الأسرى.. 62 أمر اعتقال إداري جديدا و200 حالة اعتقال…
- إيهود باراك: خططنا لاستغلال احتلال لبنان لترحيل اللاجئين الفلسطينيين إلى الأردن لإقامة دولة…
- “الكنيست” يناقش “ماراثون” صفقة ائتلاف نتنياهو غانتس اليوم
الاخبار الدولية
اخبار عربية
- “الأورومتوسطي” يحذر من استغلال لبنان أزمة كورونا لـ”شرعنة العنصرية” ضد اللاجئين الفلسطينيين
- الأردن يقرر استمرار فرض حظر التجوّل الجزئي وتشديد الإجراءات الاحترازية
- بنوك أردنية تُغلق حسابات أسرى محررين بطلب إسرائيلي
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافاً في قطاع غزة
- الحكومة الفلسطينية تقرر تخفيف إجراءات مواجهة كورونا
- إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيا من القدس خلال الساعات الماضية – (فيديوهات)
- إسرائيل تواصل حملتها ضد الأسرى.. 62 أمر اعتقال إداري جديدا و200 حالة اعتقال…
- “الأورومتوسطي” يحذر من استغلال لبنان أزمة كورونا لـ”شرعنة العنصرية” ضد اللاجئين الفلسطينيين
- إيهود باراك: خططنا لاستغلال احتلال لبنان لترحيل اللاجئين الفلسطينيين إلى الأردن لإقامة دولة…
الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- فلسطيــن ولبنـان يمـددان الطــوارئ الصحـيـة شهــراً –
- اعتقالات في القدس بذريعة «أنشطة» تمولها السلطة
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- الكنيست يحذر من "ماراثون" صفقة ائتلاف نتانياهو-جانتس حول تقاسم رئاسة الوزراء
الاخبار اللبنانية
- ترويج إسرائيلي لـ«انسحاب إيراني» من سوريا... وإغلاقٌ لأجواء الجولان
الشروق المصرية
- قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة دون إصابات
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
القدس المحلية
- محدث: قصف إسرائيلي بغزة بعد إطلاق صاروخ
- الرئيس خلال اجتماع لمركزية "فتح": نحرص على أبناء شعبنا أينما كانو
- مقتل شاب فلسطيني في أم الفحم
- هآرتس: السماح للأسرى بإجراء مكالمة قصيرة لمرة واحدة بعد حرمانهم من الزيارات
- منظمة الصحة العالمية تتوقع استمرار فيروس كورونا "لفترة طويلة"
الحياة الجديدة
جريدة الأيام
وكالة صفا
وكالة الراي الفلسطينية
- الداخلية بغزة تبدأ في استقبال 142 عائدًا من الأردن
- التشريعي: الإجراءات الصحية في غزة مفخرة حقيقية
سما نيوز
- غزة: استشهاد مقاوم من كتائب القسام بانهيار نفق للمقاومة
فلسطين اليوم
عرب 48
وكالة وفا
حدث في مثل هذا اليوم
6 أيار (مايو)
- 2002م السلطة الفلسطينيّة تبرم اتفاقاً مع القوات الصهيونيّة بشأن المحاصرين في كنيسة المهد، بحيث يتمّ إبعاد 13 منهم إلى إيطاليا و من 27 آخرين إلى غزة .
- 2002م مقتل جندي وإصابة 3 آخرين واستشهاد مقاومين اقتحما مستوطنة "كيسوفيم" جنوب غزة وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي تتبنى العملية والشهيدان هما: "محروس البحطيطي وحازم الوادية" من مخيم البريج.
- 1997م نشر مخطط إسرائيلي لتوسيع مساحة البراق الصغير في حي الواد يحاذي الحائط الغربي للمسجد الأقصى وسط حي عربي
- 1994م إضراب شامل في الجولان السوري المحتل احتجاجا على سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
- 1993م محكمة إسرائيلية تحكم على رفائيل أبراهام بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة التخابر مع مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية.
- 1974م بدأت قوات الاحتلال الصهيونيّة قصف مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .
- 1948م الجمعية العامة تصدر القرار (187) في الدورة الاستثنائية الثانية، وهذا نصه: أن الجمعية العامة، وقد طلبت من مجلس الوصاية أن يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية الإجراءات الملائمة لحماية مدينة القدس وسكانها، وأن يرفع إلى الجمعية العامة في أقرب وقت ممكن اقتراحات بهذا الشأن