النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2493) ا الاربعاء 6/5/ 2020

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غزة: استشهاد مقاوم من كتائب القسام بانهيار نفق للمقاومة

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6 أيار (مايو)

2002م السلطة الفلسطينيّة تبرم اتفاقاً مع القوات الصهيونيّة بشأن المحاصرين في كنيسة المهد، بحيث يتمّ إبعاد 13 منهم إلى إيطاليا و من 27 آخرين إلى غزة .

2002م مقتل جندي وإصابة 3 آخرين واستشهاد مقاومين اقتحما مستوطنة "كيسوفيم" جنوب غزة وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي تتبنى العملية والشهيدان هما: "محروس البحطيطي وحازم الوادية" من مخيم البريج.

1997م نشر مخطط إسرائيلي لتوسيع مساحة البراق الصغير في حي الواد يحاذي الحائط الغربي للمسجد الأقصى وسط حي عربي

1994م إضراب شامل في الجولان السوري المحتل احتجاجا على سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

1993م محكمة إسرائيلية تحكم على رفائيل أبراهام بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة التخابر مع مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية.

1974م بدأت قوات الاحتلال الصهيونيّة قصف مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .