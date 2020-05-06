الاحتلال يسمح للأسرى بإجراء مكالمة هاتفية مع ذويهم

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، عن السماح للأسرى الفلسطينيين بإجراء مكالمة هاتفية مع أقربائهم من الدرجة الأولى، عقب منع الزيارات العائلية للشهر الثاني على التوالي بسبب فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن القرار جاء ردًا على التماسين قدما للمحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص من قبل عدة منظمات إنسانية بينها "أطباء لحقوق الإنسان"، و"لجنة مناهضة التعذيب، هموكيد لحماية الأفراد".

وطالبت المنظمات الملتمسة بالسماح للأسرى الفلسطينيين بإجراء مكالمات هاتفية ومكالمات فيديو مع عائلاتهم بعد انقطاعهم عن الزيارات.

وتقرر في النهاية السماح للأسرى الأمنيين الفلسطينيين بمكالمة هاتفية لمرة واحدة مع قريب من الدرجة الأولى، أو إجراء مكالمة حال الإصابة بالفيروس، في حين سمح للأسرى الجنائيين بإجراء مكالمات هاتفية ومكالمات فيديو.