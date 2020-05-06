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المالية: رواتب "طموح 2" وبدل المياومة غدًا الخميس

06 آيار / مايو 2020 11:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) وبدل المياومة غدا الخميس.

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف رواتب طموح 2 عن شهر فبرايرر الماضي، وبدل المياومة عن شهر مارس وذلك عبر كافة فروع بنك البريد.

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