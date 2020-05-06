المالية: رواتب "طموح 2" وبدل المياومة غدًا الخميس

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) وبدل المياومة غدا الخميس.

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف رواتب طموح 2 عن شهر فبرايرر الماضي، وبدل المياومة عن شهر مارس وذلك عبر كافة فروع بنك البريد.