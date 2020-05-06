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مستوطنون يواصلون تجريف أراضٍ في دورا لشق طريق استيطانية

06 آيار / مايو 2020 11:43

الخليل – الرأي:

تواصل جرافات تابعة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي، تجريف أراضٍ بالقرب من بلدة دورا جنوب الخليل.

ويهدف المستوطنون من خلال ذلك شق طريق استيطانية جديدة تخدم مستوطنة "نيجهوت" المقامة على أراضي المواطنين غرب البلدة.

وذكرت مصادر محلية أن آليات المستوطنين جرفت مساحات من الأراضي تعود ملكيتها لعائلتي السويطي وجاد الله.

يذكر أن المستوطنين أنشئوا على مدار العامين الماضيين ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المستولى عليها في محافظة الخليل، وتحديدا على أراضي دورا، وبني نعيم، ويطا، والسموع، والظاهرية، وسعير.

 

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