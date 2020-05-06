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الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

06 آيار / مايو 2020 11:45

بيت لحم – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن تلك القوات اعتقلت الشابين يوسف جمال الصباح، وياسين يوسف الصباح، وكلاهما يبلغان من العمر (22 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما .

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