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مباحث التموين تتُلف "طن ونصف" تين مجفف فاسد

06 آيار / مايو 2020 01:05

مباحث التموين تتُلف "طن ونصف" تين مجفف فاسد
مباحث التموين تتُلف

غزة- الرأي

أتلفت مباحث التموين برفح، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، نحو "طن ونصف" من التين المُجفف الفاسد، دخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

واشتبهت مباحث التموين بالكمية المذكورة، اثناء دخولها للقطاع، وأخذت عينةً منها للفحص المخبري للتأكد من صلاحيتها للاستخدامها الأدمي.

وأوضحت مباحث التموين أن العينة رسبت في الفحص المخبري بعد اكتشاف علامات فساد عليها، وعدم مطابقتها لمواصفات السلامة.

وأشارت مباحث التموين إلى أنها حولت التاجر "ح. ج" إلى الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

 

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