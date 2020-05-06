غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لديوان الموظفين العام /الثلاثاء/ الموافق الخامس من مايو الجاري، ورشة عمل تناقش الخطوات الأولى لاطلاق تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالديوان.



ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية التابعة لديوان الموظفين العام، والتي تسعى إلى النهوض بمختلف الخدمات المقدمة، وتطوير أداء المؤسسة خاصة على صعيد تكنولوجيا المعلومات.



وشهدت ورشة العمل حضور يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، ود. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام، ومختلف المدراء العامون والمدراء في المؤسسة.



وعرض م. أحمد عماد مدير عام الإدارة العامة للحاسوب الخطوات العملية لإطلاق تطبيق ديوان الموظفين العام وفقاً لأنظمة الأندرويد، وما يحمله من خدمات متميزة لكافة الموظفين الحكوميين ومختلف الباحثين عن الوظيفة العامة.



واستقبلت الادارة العامة للحاسوب خلال الورشة جملة من الملاحظات التطويرية الخاصة بالتطبيق، مع رسم ملامح خطة الاطلاق ونشر التطبيق بين المهتمين والمتابعين.

ديوان الموظفين يضع اللمسات الأولى لإطلاق تطبيقه الخاص