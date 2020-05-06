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مباحث التموين تُحرر 13 محضر ضبط لتجار مُخالفين بخانيونس

06 آيار / مايو 2020 01:16

مباحث التموين تُحرر 13 محضر ضبط لتجار مُخالفين بخانيونس
مباحث التموين تُحرر 13 محضر ضبط لتجار مُخالفين بخانيونس

غزة- الرأي

حررت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة بمحافظة خانيونس 13 محضر ضبط بحق عدد من التجار خالفوا التعليمات المنصوص عليها من جهات الاختصاص، كما حررت 17 محضر إتلاف لمواد غذائية فاسدة وتم تدوين محضر إخطار بحق تاجر.

وأوضحت مباحث التموين أن محاضر الضبط صدرت بحق التجار تلاعبوا بالأسعار، وآخرين باعوا سلعًا منتهية الصلاحية، وإحالة المخالفين لوزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت إلى أن محاضر الضبط والاتلاف تمت خلال جولات تفتيشية مشتركة من قبل وزارة الإقتصاد ومباحث التموين وبلدية خانيونس والطب الوقائي.

في سياق متصل، تابعت مباحث التموين بخانيونس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كوزارة الاقتصاد والبلدية والدفاع المدني، محلات ونقاط توزيع الغاز العشوائية، لضمان مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة.

 

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