"شقفة": القابلات هن صمام الأمان للأمهات ومواليدهن

غزة- الرأي

وجه مدير عام التمريض بوزارة الصحة د. خليل شقفة، تحية اكبار واجلال للقابلات في يومهن؛ اليوم العالمي للقبالة والذي يصادف الخامس من مايو من كل عام، والذي يصادف اقباله هذا العام في شهر رمضان الفضيل، لافتاً الى الدور الكبير الملقى على عاتقهن في المحافظة على الأمهات ومواليدهن وتقليل نسبة المراضة والوفيات بينهم.

وقال شقفة " القابلة هي صمام الأمان للمرأة الفلسطينية هي وأطفالها، منوها إلى الولادة الآمنة التي تعد ركنا أساسيا من عمل التمريض في تجويد الخدمات الصحية والولادة الآمنة وتقليل نسبة الوفيات والأمومة والطفولة".

وأشار د. شقفة الى وجود 450 قابلة في مستشفيات الولادة يعملن بأمانة وإخلاص، رغم انشغال الآلاف في العالم بمتابعة وباء كوفيد "19" والدور الكبير للتمريض الذي يعتبر صمام الأمان لمواجهة الفيروس، يأتي دور القابلات في متابعة عملهن والمحافظة على الأمهات ومواليدهن واتباع طرق الوقاية اللازمة للمحافظة على صحتهم.

ونوه إلى تطور عمل القابلات من دراسة الدبلوم التخصصي في القبالة الى دراسة البكالوريوس، إضافة إلى اتباع سياسات وتوجهات مستقلة أهمها زيادة مساحة التدخل في الولادة الآمنة وخاصة انهن الأكثر صبرا وتحملا في هذا المجال.