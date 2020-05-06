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بعد اتمام كافة الفحوصات والاجراءات الطبية

مجمع الشفاء ينهي فترة الحجر الصحي لخمس حالات مرضية

06 آيار / مايو 2020 01:26

مجمع الشفاء ينهي فترة الحجر الصحي لخمس حالات مرضية
مجمع الشفاء ينهي فترة الحجر الصحي لخمس حالات مرضية

غزة- الرأي

قال د. محمد زقوت مدير مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي، إنه تم انهاء فترة الحجر الصحي لخمس حالات مرضية من ضمن من عادوا الى قطاع غزة منتصف الشهر الماضي ، وذلك بعد اتمام كافة الفحوصات والاجراءات الصحية المطلوبة ، وتقديم التدخلات العلاجية لهم.

وأشار إلى أن مجمع الشفاء خصص عدد من الغرف وفق اجراءات عزل خاصة يتم فيها استضافة المرضى العائدين الى غزة وهم ممن تتطلب حالاتهم الصحية رعاية تخصصية .
واكد د. زقوت ان كافة الحالات غادرت المستشفى بحالة صحية جيدة مع اعطائهم التعليمات وارشادات الوقاية المطلوبة وفق السياسات والاجراءات التي اقرتها اللجان الوزارية المختصة .
وعبر د. زقوت عن تقديره لكافة الطاقم الطبي المتابع للوضع الصحي للمرضى خلال فترة استضافتهم بالمجمع ، والمتابعة المباشرة والمستمرة من مدير عام المجمع د. محمد ابو سلمية ، وا زهير نوفل مدير دائرة التمريض

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