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الأوقاف تنعي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم الشيخ محمد الطبلاوي

06 آيار / مايو 2020 01:42

الأوقاف تنعي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم الشيخ محمد الطبلاوي
الأوقاف تنعي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم الشيخ محمد الطبلاوي

غزة- الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم الشيخ محمد محمود الطبلاوي الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء ثري مع القرآن الكريم تزيد عن 60 عامًا.

وتقدم وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا بخالص التعازي والمواساة من أسرة الفقيد الطبلاوي وعائلته والأمة العربية و الإسلامية جمعاء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

يُذكر أن الشيخ الطبلاوي من مواليد عام 1934، أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات, ذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء في عصره, كما سافر الشيخ الطبلاوى، إلى عدد كبير من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكماً لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم.

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