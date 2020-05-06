الاقتصاد تصدر تقرير عملها وأنشطتها لشهر ابريل الماضي

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، تقرير عملها وانشطتها وانجازاتها عن شهر ابريل الماضي.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة واداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها الشهر الماضي لخدمة أبناء شعبها، وواصلت مراقبة المحلات التجارية والأسواق والمولات والمراكز التجارية من خلال جولات مكثفة صباحية ومسائية طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وعملت على المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشأت الصناعية والمعادن الثمينة ومحطات الوقود الغاز.

الإدارة العامة لحماية المستهلك

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك ومن خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 356 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 3205 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الاتلاف 481 محضر، وبلغت العينات المسحوبة للفحص المخبري 131 عينة، وتم تحرير 375 مخالفة ضبط وعدم الإعلان عن الأسعار.

وبلغت الزيارات التي نفذتها دائرة المكاييل والموازين 240 زيارة، تم خلالها ختم 51 ميزان 44 مكاييل.

الإدارة العامة للتجارة والمعابر

وأشار التقرير أنه من خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بتحرير 191 محضر ضبط وتحفظ.

وأن عدد العلامات التجارية الجديدة التي تم إيداع طلباتها 97 علامة تجارية، والتغيرات على العلامات التجارية 91 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، وتسجيل عدد 1 نموذج رسم صناعي، وبلغ عدد الاعتراضات التي تم التعامل معها 2 اعتراضات على العلامات التجارية، ونشر عدد 50 علامات تجارية، ونشر التغييرات لـ 153 علامات التجارية.

وبلغ عدد المراجعين للإدارة خلال الشهر 55 مراجع، الي جانب الرد على استفسارات المراجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم انشاء قروب خاص بمكاتب الملكية الفكرية والدائرة، اضافة للمراجعين الاخرين في ظل حالة الطوارئ.

وقامت الإدارة بتسليم 125 شهادات للعلامات التجارية الصادرة في العدد 62 من الوقائع الفلسطينية، وتم خلال الشهر التفتيش عن 97 علامة تجارية.

الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

وذكر التقرير ان كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 77,350 متر مكعب، وتقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، بالإضافة الي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

الإدارة العامة للصناعة

وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال شهر ابريل بإصدار 15 رخصة تشغيل للمنشأت الصناعية، وتنظيم 85 زيارة لعدد من المصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة، واستقبال 180 مراجع، وإصدار 50 افادة حصر اضرار للمنشأت الصناعية.

وتم تحرير 7 محاضر لعينات للفحص المخبري، وتحرير محاضر اتلاف عدد 2 لسلع غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

وقامت دائرة التنمية الصناعية بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على كافة المصانع والمخابز خلال أيام شهر رمضان المبارك، للتأكد من جودة المنتجات التي يتم انتاجها خلال شهر رمضان المبارك.

الإدارة العامة للشركات

وأوضح التقرير أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 251 معاملة، وتم تسجيل 13 شركة، وأن عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها 30 سجل تجاري، والزيارات الميدانية للشركات والمحلات التجارية 53 زيارة، وتم حضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 9 شركة، وبين التقرير أن المواطنين الذين راجعوا الإدارة بلغ 735 مواطن.

مديرية دمغ ومراقبة المعان الثمينة

ولفت التقرير الى أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والتي تم دمغها وفحصها بلغت (66،479.5) جرام، وأن عدد الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها بلغت 23 جولة تم خلالها زيارة 180 محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 3 مصانع ذهب.

وحدة الشؤون القانونية

وبين التقرير أن عدد القضايا المحالة للنيابة العامة بلغت (271) قضية، بشأن أشخاص قاموا بإرتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لـ 44 قضية.