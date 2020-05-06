الاحتلال يصادر 1100 دونم في بيت لحم لبناء وحدات استيطانية

فلسطين المحتلة - الرأي

قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت" ظهر اليوم الأربعاء، مصادرة أكثر من ألف دونم من أراضي محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المكان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "بينيت" صادق على مصادرة 1,100 دونم على أطراف مستوطنة "إفرات" بتجمع "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم تمهيداً لبناء نحو 7 آلاف وحدة استيطانية في المكان.

وتمهد المصادرة الأرضية لبناء حي استيطاني جديد في المكان على تلة قريبة.

بينما نُقل عن "بينيت" قوله إنه أعطى الضوء الأخضر اليوم لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "إفرات"، مشددًا على ضرورة التوقف ولو للحظة عن التوسع الاستيطاني.