في رمضان.. 8 أسباب للدوخة أبرزها الحساسية والجفاف

الدوخة تعد رد فعل للجسم، وتعبير عن الإصابة بمرض ما، ولكن خلال شهر رمضان وفي ظل عدم توفير وقت كافي لتناول الطعام والمشروبات بسبب قلة الوقت بين الإفطار إلي السحور، يتعرض البعض للشعور بالدوخة.

ولذا يجب التعرف علي الأسباب التي تؤدي للإصابة بالدوخة، وفقا لموقع " Bright Side "، ومنها:

-الجفاف



قلة نسبة السوائل في الجسم، تعد من أبرز وأشهر الأسباب المؤدية للإصابة بالجفاف، وبسبب قلة نسبة السوائل في الجسم، تصبح الدورة الدموية غير نشيطة، ويقل ضخ الأكسجين في الجسم، مما يعرضك للإصابة بالدوخة، ولتجنب هذا تناول 2 لتر من الماء يوميا.

- القلق



الشعور بالقلق يعد حالة شائعة، ويصاحب هذا الشعور الدوخة، فعندما يقوم الجسم بالتنفس الشديد يخرج هرمون الأدرينالين إلي الجم بكثرة ويتسبب في الشعور بالدوخة.

- الحساسية



الأذن الداخلية هي المسؤولة عن التحكم في التوازن، ولكن عندما يدخل الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح أو غيرها من المواد المسببة للحساسية إلىها فقد تتسبب في انسداد أو التهاب في الأذن الوسطى، وهنا يشعر الشخص بالدوخة.

- التقدم في العمر



كلمات تقدم الشخص في العمر يتعرض لحدوث العديد من التغيرات في الجسم، ومن أبرزها تغيرر في طبيعية الأذن الداخلية، ولذا يعاني بعض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عام إلي الشعور بالدوخة فور الوقوف أو عند النوم في وضع خاطيء.

- انخفاض سكر الدم



يتعرض البعض لنقص في نسبو السكر في الدم، والسبب فيي هذا الأمر هو عدم تناول الطعام، أو عدم أخذ العلاجات الخاصة بمريض السكر، فيشعر الجسم بنقص شديد في السكر بالدم، ثم يستخدم مخزونة لكي يتسطيع تحقيق توازنك، وبعد مرور وقت يتعرض الشخص للدوخة الشديدة، ولذا عليك تناول كوبا من العصير علي الفور.

- الرياضة



إذا نت من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة العنيفة، فعليك توخي الحذر لأنها تعرضك للشعور بالدوخة الشديدة عند تغير اتجاهك ووضعك بشكل مفاجيء.

- انخفاض ضغط الدم



لوحظ أن معظم حالات الدوخة يكون سببها انخفاض ضغط الدم ، وعند تعرض الجسم لهذا يتعرض للشعور بالدوخة الشديدة.

-النوبة القلبية والسكتة الدماغية



يمكن أن تشير الدوخة إذا كانت مصحوبة بألم في الصدر ، وضيق في التنفس ، وغثيان ، وألم في الذراع إلى السكتة الدماغية، أو نوبة قلبية، في حهذه الحالة عليك تناول الأسبرين والذهاب للمستشفى على الفور.