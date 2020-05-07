وكالة الرأي الفلسطينية دفن زعيم إفريقي داخل سيارته المرسيدس تنفيذا لوصيته! وكالة الرأي الفلسطينية شلال يتحدى الجاذبية وتتدفق مياهه نحو الأعلى وكالة الرأي الفلسطينية استئناف الدوري الألماني يوم 15 مايو وكالة الرأي الفلسطينية مدينة أمريكية تتعهد بالاعتماد 100% على الطاقة المتجددة وكالة الرأي الفلسطينية علماء يكتشفون آثار أنهار قديمة على المريخ وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف ثقب أسود "قريب" من الأرض.. بالعين المجردة وكالة الرأي الفلسطينية ميكروسوفت تعرض مكافأة كبيرة لمن يخترق أحد أنظمتها وكالة الرأي الفلسطينية Zoom يطلق تحديثاً جديداً في 9 مايو الحالى وكالة الرأي الفلسطينية رجيم السوائل لإنقاص الوزن بسرعة قياسية وكالة الرأي الفلسطينية استغل رمضان.. حافظ على صحة البنكرياس بهذه النصائح
أخبار » الأسرة و المجتمع

استغل رمضان.. حافظ على صحة البنكرياس بهذه النصائح

07 آيار / مايو 2020 08:17

استغل رمضان.. حافظ على صحة البنكرياس بهذه النصائح
استغل رمضان.. حافظ على صحة البنكرياس بهذه النصائح

البنكرياس هو جزء مهم من الجهاز الهضمي، وتعمل  الإنزيمات التي يفرزها البنكرياس في هضم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وعند تعرضه للمشاكل تزداد فرص الإصابة بمرض السكر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل وأهم النصائح الغذائية للحفاظ عليه، وفقا لموقع "  Bright Side "، ومنها:

- الكركم
 

يعد مضاد للالتهابات الذي  يساعد على تقليل الشعور بالألم الناجم عن الإحساس بالحرقان في البنكرياس، ويحفز علي  إنتاج الأنسولين في البنكرياس الذي ينظم مستويات السكر في الدم ويحد من الإصابة بمرض السكر.

-الثوم
 

الثوم هو مضاد حيوي طبيعي  و يمكن استخدامه  بالإضافة إلى العسل والبصل والحلبة وتناول هذه التركيبة لتقوية المناعة الحفاظ علي صحة البنكرياس.

-السبانخ
 

غنية بالفيتامين ب والحديد ،فالسبانخ تعد من الأطعمة الهامة في إمداد البنكرياس ما يحتاجه من عناصر غذائية، فالحديد يمنع الالتهاب ويغذي فيتامين ب البنكرياس.

- البروكلي
 

يعرف البروكلي وغيرها من الخضروات الصليبية مثل الكرنب والقرنبيط واللفت بخصائصها التي تحارب الخلايا السرطانية في البنكرياس، وأيضا الحفاظ علي صحته والحد من الإصابة بأي مضاعفات.

- العنب الأحمر
 

يحتوي العنب الأحمر على ريسفيراترول ، وهو مادة الفينول التي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية،  فهو يساعد على تقليل التهاب البنكرياس ويدمر خلايا سرطان البنكرياس.

وقدم التقرير بعض النصائح الصحية الأخري للحفاظ علي صحة البنكرياس، وهي:

-تجنب تناول  الكحول وأي نوع من الطعام المصنع،  والكربوهيدرات المكررة حيث تعمل الكربوهيدرات ضد الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس.

-إن شرب الكثير من الماء هو المفتاح لمنع أي مرض مرتبط بالبنكرياس مثل التهاب البنكرياس لأنه يسبب الجفاف في أجسامنا.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع 500 طرد غذائي على عائلات مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟