رجيم السوائل لإنقاص الوزن بسرعة قياسية

رجيم السوائل لإنقاص الوزن، من أنظمة الرجيم السريعة المتبعة لإنقاص الوزن، ويعد بخسارة كيلوغرام من الوزن يوميًّا، كما يوفِّر قدرًا كبيرًا من العناصر الغذائيَّة التي يحتاج الجسم إليها، كالفيتامينات والبروتينات والمعادن. وبالتالي، لا يترك رجيم السوائل لإنقاص الوزن الجسم في حالة هزال أو فقر غذائي.



خسارة 7 كيلوغرامات مع رجيم السوائل لإنقاص الوزن

عند اتباع رجيم السوائل لإنقاص الوزن، من الضروري الحرص على شرب كميات وافرة من الماء مقسَّمة على مدار اليوم. وفي حال الشعور بالملل من الوجبات، يمكن التبديل بينها، شريطة ‏عدم إدخال أي أغذية أخرى، مع الالتزام بممارسة الرياضة.

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برنامج رجيم السوائل لإنقاص الوزن



اليوم الأول

• الفطور: كوب من عصير الليمون‎.‎

• الغذاء: كوب من شوربة الدجاج الخالية من الدهن، بالإضافة إلى عبوة صغيرة من الزبادي‎.

• العشاء: كوب من عصير البرتقال، بالإضافة إلى عبوة صغيرة من الزبادي‎.



اليوم الثاني

• الفطور: كوب من عصير البرتقال‎.‎

• الغذاء: صدر الدجاج منزوع الجلد، بالإضافة إلى كوب من حساء الخضراوات.‏

• العشاء: كوب من عصير التفاح، بالإضافة إلى عبوة صغيرة من الزبادي‎.



اليوم الثالث

• الفطور: كوب من عصير الكيوي‎.‎

• الغذاء: قطعة من اللحم الخالي من الدهن، بالإضافة إلى عبوة صغيرة من الزبادي‎.‎

• العشاء: كوب من عصير البرتقال، بالإضافة إلى عبوة صغيرة من الزبادي‎.



اليوم الرابع

• الفطور: كوب من عصير الليمون الهندي (جريب فروت)‎.‎

• الغذاء: قطعة من السمك المشوي، بالإضافة إلى كوب من شوربة الفطر‎.‎

• العشاء: كوب من عصير الليمون، بالإضافة إلى عبوة صغيرة من الزبادي‎.

اليوم الخامس

• الفطور: كوب من اللبن منزوع الدسم أو الخالي منه.‏

• الغذاء: كوب من شوربة الدجاج الخالية من الدهن، بالإضافة إلى كوب من عصير التفَّاح‎.‎

• العشاء: كوب من عصير الفواكه، بالإضافة إلى عبوة صغيرة من الزبادي‎.



اليوم السادس

• الفطور: كوب من الشاي الأخضر‎.‎

• الغذاء: طبق من سلطة الخضراوات، بالإضافة إلى كوب من شوربة الخضراوات وكوب من عصير التفَّاح‎.‎

• العشاء: كوب من عصير الفواكه، بالإضافة إلى عبوة صغيرة من الزبادي‎.



اليوم السابع

• الفطور: كوب من الشاي، بالإضافة إلى عبوة صغيرة من الزبادي‎.‎

• الغذاء: كوب من شوربة اللحم الخالية من الدهن، بالإضافة إلى كوب من عصير الفواكه‎.‎

• العشاء: كوب من عصير البرتقال، بالإضافة إلى عبوة صغيرة من الزبادي.