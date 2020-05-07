وكالة الرأي الفلسطينية دفن زعيم إفريقي داخل سيارته المرسيدس تنفيذا لوصيته! وكالة الرأي الفلسطينية شلال يتحدى الجاذبية وتتدفق مياهه نحو الأعلى وكالة الرأي الفلسطينية استئناف الدوري الألماني يوم 15 مايو وكالة الرأي الفلسطينية مدينة أمريكية تتعهد بالاعتماد 100% على الطاقة المتجددة وكالة الرأي الفلسطينية علماء يكتشفون آثار أنهار قديمة على المريخ وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف ثقب أسود "قريب" من الأرض.. بالعين المجردة وكالة الرأي الفلسطينية ميكروسوفت تعرض مكافأة كبيرة لمن يخترق أحد أنظمتها وكالة الرأي الفلسطينية Zoom يطلق تحديثاً جديداً في 9 مايو الحالى وكالة الرأي الفلسطينية رجيم السوائل لإنقاص الوزن بسرعة قياسية وكالة الرأي الفلسطينية استغل رمضان.. حافظ على صحة البنكرياس بهذه النصائح
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

لوقف اقتحام الاجتماعات من قبل الغرباء

Zoom يطلق تحديثاً جديداً في 9 مايو الحالى

07 آيار / مايو 2020 08:26

Zoom يطلق تحديثا جديدا لوقف اقتحام الاجتماعات من قبل الغرباء 9 مايو الحالى
Zoom يطلق تحديثا جديدا لوقف اقتحام الاجتماعات من قبل الغرباء 9 مايو الحالى

يقوم Zoom بتنفيذ المزيد من إجراءاته الموعودة لتعزيز الأمن ومنع "zoombombing" أو عمليات اقتحام الاجتماعات من قبل الضيوف غير المرغوب بهم، ففى البداية أعطى المشرفين مؤخرًا خيار تعطيل معرفات الاجتماعات الشخصية لجدولة الاجتماعات وبدئه، فلا يمكن للمتسلل الذى يكتشف المعرّف استخدامه لاستضافة مؤتمر عبر الفيديو.

وفى 9 مايو ستحتاج الحسابات الأساسية إلى استخدام كلمات المرور لجميع الاجتماعات، وسيتم تشغيل غرف الانتظار ومشاركة الشاشة للمضيف فقط افتراضيًا لهؤلاء المستخدمين المجانين أيضًا.

 

تأتى هذه التغييرات بشكل جيد تزامنا مع عمليات الإغلاق لوباء COVID-19، لكنها تأخرت كثيرًا عن المستخدمين الذين اضطروا إلى التعامل مع المتصيدين والمحتالين الذين يقطعون محادثات الفيديو الخاصة بهم، ومع ذلك إنها خطوة مهمة يمكن أن تطمئن أولئك الذين يعتمدون على Zoom.

 وتواجه الشركة الكثير من الانتقادات كما تعرضت للمزيد من التدقيق، ففى الفترة الأخيرة تم اتهامها بالتضليل والكذب بشأن عدد مستخدميها، حتى تراجعت خدمة الفيديو Zoom، عن ادعاءات سابقة بأن لديها 300 مليون مستخدم نشط يوميًا، حيث أجرت الشركة تعديلا ببيان صحفى يحتوى على الرقم المنشور فى منتدى المدونة الخاص بها فى وقت سابق من هذا الشهر بهدوء، فذكر المنشور بشكل غير صحيح أن Zoom الذى يحتوى على "أكثر من 300 مليون مستخدم يوميًا" و"أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يستخدمون Zoom خلال هذا الوقت الصعب".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع 500 طرد غذائي على عائلات مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟