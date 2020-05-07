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ميكروسوفت تعرض مكافأة كبيرة لمن يخترق أحد أنظمتها

07 آيار / مايو 2020 08:30

ميكروسوفت تعرض مكافأة كبيرة لمن يخترق أحد أنظمتها
ميكروسوفت تعرض مكافأة كبيرة لمن يخترق أحد أنظمتها

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن تقديمها لمكافأة مالية قيمتها 100 ألف دولار أميركي لمن يستطيع اختراق أمان النسخة المخصصة التابعة لها من نظام التشغيل "لينوكس أو إس".

وصممت "مايكرسوفت" إصدارا مخصصا من "لينوكس" العام المنصرم لنظام Azure Sphere OS المخصص للعمل مع الرقائق الإلكترونية لمنصة إنترنت الأشياء IoT التابعة لها.

وتريد "مايكروسوفت" اختبار أمان نظام Azure Sphere OS، وستدفع ما يصل إلى 100 ألف دولار في حالة اختراق النظام الفرعي للأمان Pluton، أو وضع الحماية Secure World، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

ويعد برنامج مكافآت الثغرات جزءا من تحد بحثي مدته ثلاثة أشهر، يمتد من 1 يونيو حتى 31 أغسطس.

جدير بالذكر أن "مايكروسوفت" كانت قد أعلنت عن نظام Azure Sphere في مؤتمر المطورين Build 2019.

وبدأت بعض الشركات مثل "ستاربكس" باستخدام النظام لتأمين معدات المتاجر التابعة لها، التي تحصل على معلومات من نقاط البيانات عن نوع البن، ودرجة حرارة القهوة، وجودة المياه المستخدمة في صناعة القهوة.

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