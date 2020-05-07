مدينة أمريكية تتعهد بالاعتماد 100% على الطاقة المتجددة

أعلن سيلفستر تورنر، عمدة مدينة هيوستن عن خطة لنقل المدينة إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 % بدءًا من يوليو، وهو تغيير من المتوقع أن يوفر المدينة 65 مليون دولار على مدى السنوات السبع القادمة، وذلك ضمن شراكة مع NRG Energy، والتي ستزود المدينة بـ 1034399 ميجاوات من الكهرباء كل عام من منشأة تعمل بالطاقة الشمسية في نطاق المرافق في تكساس.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعد الانتقال جزءًا من خطة أكبر وضعتها المدينة لتصبح محايدة تمامًا للكربون بحلول عام 2050، مفصّلة في خطة عمل مناخ هيوستن التي تم إصدارها مؤخرًا.



وقال تورنر في بيان: "إن توسيع استثماراتنا في الطاقة المتجددة من خلال شراكتنا مع NRG يساعدنا على بناء مدينة أكثر استدامة وتوفير أكثر من 9 ملايين دولار سنويًا على فاتورة الكهرباء"، مضيفا: "معًا ، نحن نقود بالمثال ونوضح كيفية تقليل الانبعاثات في عاصمة الطاقة في العالم."



تشمل التغييرات الأخرى المفصلة في خطة عمل المناخ في هيوستن تطوير المزيد من خيارات النقل العام لتقليل حركة السيارات وانتقال المدينة إلى السيارات الكهربائية، وسيتم تعديل قوانين البناء بمرور الوقت لتشجيع كفاءة الطاقة، في حين سيتم التركيز على زراعة المزيد من الأشجار والشجيرات لحماية مناطق الفيضان والمساعدة في عزل الكربون من الهواء.



وكانت حكومة المدينة بأن هيوستن اعترفت أن لديها أعلى انبعاثات للفرد من غازات الدفيئة في البلاد، حيث يتم إصدار 14.9 طنًا متريًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا لكل من سكان المدينة البالغ عددهم 2.325 مليون نسمة.



ربط الباحثون تغير المناخ الذي يغذيه غازات الاحتباس الحراري كعامل ساعد في جعل إعصار هارفي 2017 ضارًا بشكل خاص، وقتل هذا الإعصار 80 من السكان، كما أدى إلى تشريد 800 ألف شخص، وتسبب في أضرار في الممتلكات تزيد عن 200 مليار دولار.



وجدت إحدى الدراسات من جامعة بريستول، أن هارفي جلبت 15 % على الأقل من الأمطار أكثر مما قد تسببه آثار تغير المناخ، ولكن أدى الحدث إلى أنالعديد من سكان هيوستن مهتمين باتباع سياسات جديدة قد تبدأ في المساهمة في بصمة الكربون الهائلة للمدينة.

