فريق شباب الزوايدة يدعم صفوفه بثلاثة لاعبي تعزيز

تعاقد شباب الزوايدة مع ثلاثة لاعبين جُدد ضمن صفقاته الصيفية، استعداداً للموسم المقبل 2020-2021، بعد صعود الفريق لدوري الدرجة الأولى.

ونجحت إدارة الزوايدة، في التعاقد مع المهاجم جميل صقر من صفوف الاستقلال الرفحي.

وتعاقد النادي مع المهاجم صاحب الخبرة جلال العطار الذي لعب للعديد من أندية الوسطى والعطاء الرياضي، إضافة إلى ضم اللاعب حسن العبيد من جمعية الصلاح.

وتأتي هذه التعزيزات في إطار خطة النادي لبناء فريق قادر على إعادة الاعتبار مرة ثانية للزوايدة الذي تواجد في السنوات الماضية في الدرجة الممتازة، وتنفيذاً لرؤية المدير الفني للفريق الكابتن حازم الحجار، للظهور بمظهر مشرف في دوري الدرجة الأولى.

