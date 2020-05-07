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أنهى الموسم ثالثاً وبلغ ربع نهائي الكأس

"أبناء المنطار" ينتصر لعنصر الشباب من أبناء الشجاعية

07 آيار / مايو 2020 09:00

"أبناء المنطار" ينتصر لعنصر الشباب من أبناء الشجاعية

نجح الكابتن نعيم السويركي، المدير الفني المخضرم لاتحاد الشجاعية، وصاحب الإنجازات التاريخية مع النادي، في إعادة بناء فريق شاب مع نخبة من أصحاب الخبرة، قادر على قيادة الفريق الأول خلال المواسم المقبلة.
السويركي اتبع مع " أبناء المنطار" سياسة منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الشباب من أبناء النادي، بهدف بناء فريق للمستقبل، إضافة إلى باقي المجموعة من أصحاب الخبرات، ليعيد الاطمئنان، مرة ثانية، لأبناء المنطار بأنه مع عودة البطولات سيعود مرة ثانية.
السويركي اعتمد على المجموعة الأساسية التي قادت النادي في المواسم الأخيرة، وتضم علاء عطية، عمر العرعير، سالم وادي، خيري مهدي، إبراهيم النتيل، حربي السويركي، محمد مريش، ومع هذه المجموعة تم الدفع بالكثير من العناصر الشابة الواعدة التي تألق وبرز منها الكثير، أمثال موسى وأحمد حرارة، وسيم ومصطفى جندية، وآخرين اعتمد عليهم على فترات خلال الموسم أمثال أحمد الزق، أحمد عابد، وعبد الله الجدي.
وتمكنت هذه "التوليفة"، من إنهاء الموسم الصعب على "أبناء المنطار"، في بعض المحطات والمفاصل المهمة، في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الشاطئ الوصيف، بعدما جمع الفريق 33 نقطة من 8 انتصارات و9 تعادلات و5 هزائم.
موسم "أبناء المنطار"، لم ينته بعد، فالفريق ما زال لديه الأمل في انتزاع لقب الكأس الثالثة في تاريخه، خاصة أنه بات من أقوى المرشحين لنيل اللقب، بعد أن تمكن قبل التوقف، من إزاحة أقوى المرشحين من طريقه، وهو نادي خدمات رفح بطل الدوري العام، بعد الفوز عليه في الدور ثمن النهائي من بطولة الكأس في اللقاء الشهير (3/2).
الشجاعية تنتظره مواجهة الصداقة، والفريق وإدارة النادي والجهاز الفني ينتظرون قرار اتحاد الكرة الحاسم باستئناف المسابقة، في ظل الإعلام الرسمي من اتحاد الكرة، حول بدء المشاورات مع جهات الاختصاص، من أجل العودة والقتال مرة ثانية على لقب ليس صعب المنال.

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